Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı - Son Dakika

Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı

04.05.2021 17:33

İstanbul'da kendisine bozuk müzik aleti sattığı için arkadaşına sinirlenen şahıs, adeta dehşet saçtı. Arkadaşına kurşun yağdıran şahıs, ardından ise arabayla bisikletinin üzerinden geçti. Kurşunlardan 3 tanesi şahsın ayağına isabet ederken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa Kaymakamlığı önünde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre İ.D. isimli şahıs, bir arkadaşına müzik çalar sattı. Cihazın bozuk çıkmasıyla iki arkadaş arasında husumet oluştu. Cadde üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan İ.D., cihazı sattığı arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı.

ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırganın silahından çıkan yaklaşık 7 kurşunun 3'ü İ.D.'nin ayağına isabet etti. Arkadaşına kurşun yağdıran şahıs, aracıyla İ.D.'nin bisikletini ezerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralanan İ.D.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.D.'yi en yakın hastaneye sevk etti. Saldırgan şahıs kısa süre sonra Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

"BİSİKLETLİ OLAN SİLAHSIZDI"

İş yerinin önünde gerçekleşen olayı anlayan İbrahim Ceylan, "Burada bir bisikletliyle otomobil karşı karşıya geldi. Daha sonra otomobilden çıkan şahıs diğerine kurşun yağdırmaya başladı. 5-6 tane kurşun sıktı. Diğeri ayaktaydı ama sonradan düştü. Araba da bisikleti altına alıp hızla buradan uzaklaştı. Yarım saat falan ambulans beklendi. Burada kovanları saydık, 7 kurşun attı. 3'ü isabet etmiş sanıyorum. Diğeri bisikletleydi zaten onda silah yoktu. Diğeri silahı çıkarınca öteki geri kaçmadı, devam etti üstüne. 3 kurşun ayağına isabet etti. Uzun zamandır buralarda öyle şeyler görmedik. Bugün de sokağa çıkma yasağı var aslında hiç beklemediğimiz bir durum ama birbirlerini tanıdıklarını anladım ben. Üzülüyoruz böyle şeyler olduğu için. Etrafımızda çok görmek istemediğimiz şeyler" şeklinde konuştu.

"POLİSLER HIZLICA OLAY YERİNE GELDİ"

Yaralının bacağını kemeriyle bağladığını söyleyen Mustafa Atasoy ise, "Bir kemer de arkadaştan aldık. Herhangi bir şeyi yok. Ambulansa kadar eşlik ettik. Vuran tek kişiydi, kaçtı. Kaymakamlıktaki polis arkadaşlar da geldi. Hızlı bir şekilde kaçtı" dedi.

Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı

Bayrampaşa, Otomobil, Polis, Müzik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı - Son Dakika


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