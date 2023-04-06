Satın aldığı ev kabusu oldu - Son Dakika
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Satın aldığı ev kabusu oldu

06.04.2023 17:25
Satın aldığı ev kabusu oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İzmirli iş adamına sattıkları evi baskı ve şiddet yoluyla geri aldıkları iddia edilen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İzmirli iş adamına sattıkları evi baskı ve şiddet yoluyla geri aldıkları iddia edilen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yaşayan bir iş adamı, internetteki bir emlak sitesinde evini satışa çıkaran S.D isimli kadınla iletişime geçip, Kuşadası'na bağlı Ege Mahallesi'nde apartman dairesi satın aldı. İddiaya göre S.D., daha sonra iş adamını telefonla arayıp, evini geri almak istediğini söyledi. Bunun üzerine İzmirli iş adamı, arkadaşıyla birlikte evin satışını yapmak için Kuşadası'na geldi. Arkadaşıyla birlikte S.D. ile buluşmaya giden iş adamının kullandığı otomobilin önü iddiaya göre Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bir panelvan tarafından kesildi. Zorla araçtan indirilerek panelvana bindirilen iki kişi, zanlılar tarafından ormanlık alana götürülerek darp edildi. Ayrıca üzerlerindeki 2 bin 500 frank ve 900 avro da gasp edildi. İzmirli iş adamına 2 milyon 500 bin liralık senet de imzalatıldı. Ertesi gün İzmirli yatırımcı evin tapusunu devretmesi için tapu müdürlüğüne götürülürken, arkadaşı ise bir evde rehin tutuldu.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, devir işlemlerinin ardından bırakılan mağdurların şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Asayiş Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, olayın yaşandığı güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polislerin yaptığı incelemede, 6 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Polisin dün eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, R.Ç. ve A.A. İzmir'in Buca ilçesinde, N.Ş., M.K., S.D., F.E. de Kuşadası'nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden R.Ç., A.A., N.Ş. ve M.K. tutuklanırken, S.D. ve F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Satın aldığı ev kabusu oldu Satın aldığı ev kabusu oldu Kuşadası'nda darp ve yağma suçlamasıyla 6 kişi yakalandı Kuşadası'nda darp ve yağma suçlamasıyla 6 kişi yakalandı

Kuşadası, İzmir, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Satın aldığı ev kabusu oldu - Son Dakika


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