Satın aldığı fındığı eksik tartan tüccarla vatandaş arasında arbede - Son Dakika

Satın aldığı fındığı eksik tartan tüccarla vatandaş arasında arbede

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde satın aldığı fındığı eksik tartan tüccar ile vatandaşlar arasında arbede çıktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde satın aldığı fındığı eksik tartan tüccar ile vatandaşlar arasında arbede çıktı. Olay, Akyazı Küçücek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kesim K. isimli vatandaş, hasadını yaptığı bin 180 kilogram fındığı tarttıktan sonra evinin önüne serdi. Düzce'den, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'ne fındık almaya gelen bir tüccar, Kesim K.'ye ait piyasa değeri 23,5 TL olan fındığı 25,5 TL'ye almak istediğini söyledi. Fındığı tartarak aracına yükleyen tüccar fındığın bin 80 kilogram geldiğini aktardı. 100 kilogram eksik tartılan fındık sonrasında tüccar ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Yaşanan olay esnasında tüccar olay yerinden kaçtı. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın haber verilmesi üzerine harekete geçen ekiplerce tüccar, Hendek ilçesinde yakalandı. Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

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