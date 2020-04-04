Satın aldığı iç çamaşırdan maske yaptı - Son Dakika

Satın aldığı iç çamaşırdan maske yaptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaşayan 55 yaşındaki Ömer Ay, Korona virüse karşı ilginç bir yöntem geliştirdi. Ay, satın aldığı iç çamaşırdan maske yapması görenleri şaşırttı.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesinde yaşayan 55 yaşındaki Ömer Ay Korona virüse karşı kendi imkanları ile çözüm geliştirdi. Ay, iç çamaşırdan maske yaparak Korona virüse karşı önlem aldı. Ömer Ay geliştirdiği bu yöntemle mahalle halkının da ilgi odağı oldu.

Öte yandan, Ay maskelerin pahalı olduğunu söyledi.