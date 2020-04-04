Satın aldığı iç çamaşırdan maske yaptı - Son Dakika

Satın aldığı iç çamaşırdan maske yaptı
6 saat önce
Satın aldığı iç çamaşırdan maske yaptı Zonguldak'ta yaşayan 55 yaşındaki Ömer Ay, Korona virüse karşı ilginç bir yöntem geliştirdi.
Satın aldığı iç çamaşırdan maske yaptı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaşayan 55 yaşındaki Ömer Ay, Korona virüse karşı ilginç bir yöntem geliştirdi. Ay, satın aldığı iç çamaşırdan maske yapması görenleri şaşırttı.
Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesinde yaşayan 55 yaşındaki Ömer Ay Korona virüse karşı kendi imkanları ile çözüm geliştirdi. Ay, iç çamaşırdan maske yaparak Korona virüse karşı önlem aldı. Ömer Ay geliştirdiği bu yöntemle mahalle halkının da ilgi odağı oldu.
Öte yandan, Ay maskelerin pahalı olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:37 Kaynak: İHA
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