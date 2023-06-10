Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, satın aldığı kişiye sinirlenip motosikletini yaktı. İddiaya göre, Tansel Y. bir süre önce 30 bin liraya aldığı ikinci el motosikleti beğenmedi, iade etmek istedi.
Aracı satan kişi, geri alabileceğini ancak parasını tek seferde ödeyemeyeceğini söyleyince sinirlenen Tansel Y, motosikleti ateşe verdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Olay yerinden kareler;
Son Dakika › Güncel › Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Sebebi bir hayli garip - Son Dakika