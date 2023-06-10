Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Sebebi bir hayli garip - Son Dakika
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Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Sebebi bir hayli garip

Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Sebebi bir hayli garip

10.06.2023 15:47

Çanakkale'de 30 bin liraya aldığı ikinci el motosikleti beğenmeyip iade etmek isteyen vatandaş, satın aldığı kişiden olumsuz cevap alınca sinirine hakim olamayıp motosikleti yaktı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, satın aldığı kişiye sinirlenip motosikletini yaktı. İddiaya göre, Tansel Y. bir süre önce 30 bin liraya aldığı ikinci el motosikleti beğenmedi, iade etmek istedi.

MOTOSİKLET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Aracı satan kişi, geri alabileceğini ancak parasını tek seferde ödeyemeyeceğini söyleyince sinirlenen Tansel Y, motosikleti ateşe verdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinden kareler;

Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Nedeni de olay kadar garip
Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Nedeni de olay kadar garip
Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Nedeni de olay kadar garip
Kaynak: AA
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Çanakkale, Bayramiç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Sebebi bir hayli garip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Satın aldığı ikinci el motosikleti ateşe verdi! Sebebi bir hayli garip - Son Dakika
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