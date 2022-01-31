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Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı - Son Dakika

Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı

31.01.2022 19:30
Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı

İZMİR'in Tire ilçesinde, sahibinin yaşamını yitirmesi nedeniyle yakınları tarafından satışa çıkartılan 1979 model Murat 131 marka otomobili satın alan Hasan Karadişoğlu; aracı bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, sahibinin yaşamını yitirmesi nedeniyle yakınları tarafından satışa çıkartılan 1979 model Murat 131 marka otomobili satın alan Hasan Karadişoğlu; aracı bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı.

Bir çocuk babası İbrahim Kayalıer, 1979 yılında, sıfır kilometre Murat 131 marka otomobil satın aldı. Kayalıer'in kullanmaya kıyamadığı 62 bin kilometredeki otomobil, iki ay önce yaşamını yitirmesi üzerine yakınlarına kaldı. Akile Kayalıer (80), eşinin ölümünden sonra kendilerine hatıra kalan ilk günkü gibi orjinalliğini koruduğu belirtilen otomobili satışa çıkardı. Kayalıer "Otomobilin her geçen gün evin önünde yok olmasına gönlüm razı olmadı" dedi. Kayalıer, eşinden yadigar otomobilin kıymetini bileceğine inandığı; Tire Sanayi Sitesi'nde oto-yedek parça işiyle uğraşan Hasan Karadişoğlu'na 35 bin liraya sattı.

VİNÇ YARDIMIYLA BAHÇEDEN ÇIKARDI

Klasik otomobil tutkunu Karadişoğlu ise satın aldığı otomobili bahçeden yan taraftaki inşaat vincinin yardımıyla çıkartarak; gerekli tamiratlarını yaptırmak için sanayi sitesine çekici ile götürdü. 43 yıllık otomobili satın alan Karadişoğlu, "Klasik otomobil tutkunuyum. Zaten bu işlerle uğraşıyorum. Bu otomobilin en önemli özelliği ilk sahibinden olması, orjinalliğini koruyor olması ve de sadece 62 bin kilometrede olması. Orjinalliğini bozmadan otomobilin tamiratını yaptırıp, işyerimde sergileyeceğim" dedi.


Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı
Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı
Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı
Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı
Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı
Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı
Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı
Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı
Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı
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Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Satın aldığı klasik otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı - Son Dakika
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