Satın aldığı minibüsü kendi çabalarıyla karavana dönüştürdü - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Cahit Demirci, satın aldığı minibüsü karavana dönüştürdü.

Yıllardır doğa ile iç içe olma hayalini kuran Demirci, kendi karavanını yapmaya karar verdi.

35 bin liraya ikinci el bir minibüs alan Demirci, 3 aylık çalışması sonucu 35 lira daha masraf yaparak aracı karavana çevirdi.

Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir evde olan yaşam alanını minibüste oluşturduğunu söyledi.

Karavanının adını "Umut Vadisi" koyduğunu belirten Demirci, "Buzdolabı, ankastre, evye gibi günlük ihtiyaçlar için her türlü araç gerecin bulunduğu karavanımda arka koltuk olan kısmı istediğimde yatak olarak kullanılabiliyorum. Çok sevdiğim kamp hayatına Muğla'dan başlayacağım." dedi.