Üye Girişi
Son dakika haberleri | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu

16.12.2021 10:18
Son dakika haberleri | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu

Gelen son dakika haberine göre 2020 yılında bir internet sitesinde görüp aldığı otomobilini satmak için oto ekspertize götüren Sedat Talas, yapılan kontrollerde aracının change olduğunu öğrendi.

2020 yılında bir internet sitesinde görüp aldığı otomobilini satmak için oto ekspertize götüren Sedat Talas, yapılan kontrollerde aracının change olduğunu öğrendi. Araç sahibi durumu öğrenir öğrenmez ekspertizdeyken polisi arayarak ihbarda bulundu. Oto ekspertize gelen polis ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Change otomobil mağduru Talas, kendisine aracı satan kişiden şikayetçi olacağını belirtti.

Dolandırıcılar, çalıntı veya hak mahrumiyeti bulunan araçları, ağır hasarlı ya da trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların motor-şasi numaralarıyla değiştirip satıyor. Numaraları değiştirilen ve "change" olarak tabir edilen araçları bilmeden satın alanlar, araçlarının change olduğunu bilmeden trafikte kullanıyor. Bu dolandırıcılıktan mağdur olan vatandaşlardan biri de İstanbul'da yaşayan Sedat Talas. Talas, 2020 Şubat ayında bir internet sitesinde görerek satın aldığı 34 CHM 608 plakalı 2011 model Peugeot 308 aracını satmak için oto ekspertize götürdüğünde, aracının kontroller sonucunda change olduğunu öğrendi. Aracın ruhsatında bulunan şasi numarası ile araçta bulunan şasi numarasının uyuşmadığı belirtildi. Aracı satın alan Talas, alışveriş esnasında kendisine aracın komple boyalı olduğunun söylendiğini belirtti. Sedat Talas, otomobilinin change olduğunu öğrendiği ekspertizde polisi telefonla arayarak ihbarda bulundu. Oto ekspertize gelen polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Talas, konunun takipçisi olup adli makamlara başvuracağını belirtti.

"KARŞI TARAFA DAVA AÇIP MAHKEME SÜRECİ BAŞLATACAĞIM"

Cahnge araç sahibi mağdur Sedat Talas, "Ben bu arabayı internetten buldum. Sahibine telefon açtım, anlaştık görüştük. Arabaya mesaj ile hasar sorgulatma yaptığımda, bir hasarı çıkmadı. Sadece bana çocuklardan dolayı boya olduğunu söyledi. Ben de bunları kabul ederek bu arabayı o günün şartlarında aldım. Aradan bir buçuk, iki sene geçti. Arabayı satma ihtiyacı duydum. Buraya getirip ekspertize soktuk. Ekspertizde karşıma çıkan bu şasi numarası ile ruhsatın birbirinden farklı olup uyuşmadığını söylediler bana, şaşırdım. Ben de şu anda hakkımı aramak için karşı tarafa dava açıp mahkeme süreci başlatacağım. Olay bu" ifadelerini kullandı.

"ARACIN ÖN TARAFININ KOMPLE DEĞİŞTİĞİNİ GÖRDÜK"

Aracın change olduğunu anlayan oto ekspertizci Azad Gülle, "Abi aracı satmak istediğini söyledi. Alıcısı yoktu aracın. İlana koyup aracında ne var ne yok bileyim diye getirdi bize aracı. Biz de aracı incelediğimiz zaman şasi numarasında işlem olduğunu gördük. Amortisör kulesinin üst kısmında olması gereken puntolar yerinde değildi. Daha sonrasında aracı gezerken aracın ön tarafının komple değiştiğini gördük. Arka taraflarında da aracın beyazdan dönme olduğunu gördük. Böyle olduğu zaman da biz aracı daha çok incelemeye başladık. Sonrasında aracı beyin testine soktuğumuz zaman bilgisayarda şasi numarasının üzerindeki şasi numarası değil, başka bir şasinin numarası olduğunu gördük. Onu da sorguladık. İlk önce sorguladığımızda aracın üzerindeki şasi numarasında TRAMER kaydı çıkmıyor. Bir tane çarpma rakamsız görünüyor. Ama beyinden çıkanı sorguladığımız zaman da 2013 yılında ağır hasarlı, 25 bin 900TL ağır hasarlı görünüyor. Abi de bu şekildeyse 'ben polisi arayayım' dedi. Araç kriminalde incelenecek kararı onlar verecek bu noktadan sonra. Ama bizim yaptığımız ekspertize göre evet bu araba change " şeklinde konuştu.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/ İHA)

Son dakika haberleri | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu
Son dakika haberleri | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu
Son dakika haberleri | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu
Son dakika haberleri | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu
Son dakika haberleri | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu
Son dakika haberleri | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu
Son dakika haberleri | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:53 Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak
10:52 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı
10:52 Tıp dünyası şokta! Genç kadın hamile kaldı ama bebek karaciğerinde oluştu
10:51 İki hafta önce doğum yapmıştı! Özge Özpirinççi kısacık sürede tüm doğum kilolarından kurtuldu
10:50 AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor
10:49 Piramitlerin yapımına uzaylılar mı yardım etti! İşte dünyayı şaşkına çeviren ilk kanıt
10:47 Şırnaklı adam, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor
10:29 Fenerbahçe'den ters köşe! Vitor Pereira'nın yerine Kenan Koçak gelebilir
10:26 Belediyelerden ücretsiz veya indirimli su tarifesi! "İnsani su hakkı'' Resmi Gazete'de!
10:19 8 bin TL'lik düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çekmeye çalıştı, yakayı ele verdi
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Tıp dünyası şokta! Genç kadın hamile kaldı ama bebek karaciğerinde oluştu Tıp dünyası şokta! Genç kadın hamile kaldı ama bebek karaciğerinde oluştu         
10:52
Piramitlerin yapımına uzaylılar mı yardım etti! İşte dünyayı şaşkına çeviren ilk kanıt Piramitlerin yapımına uzaylılar mı yardım etti! İşte dünyayı şaşkına çeviren ilk kanıt         
10:50
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Tamamen doğal oluşumlu! 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı Tamamen doğal oluşumlu! 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı         
09:38
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 11:00:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Satın aldığı otomobil 'change' çıkınca polise ihbarda bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement