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Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti - Son Dakika

Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti

07.12.2021 10:58

- Satın aldığı tapulu evine giremiyor Bu ev alanı da satanı da mağdur etti Evi satın alan Bekir Yükselay: "Aylık 3 bin lira kredi borcu ödüyorum, kira veriyorum ama onlar kira ödemeden oturuyorlar" Evin eski sahibi Fadime Bozkurt: "Eşim imza atmam için beni zincirle dövdü" Adana'da 1 buçuk yıl...

- Satın aldığı tapulu evine giremiyor

Bu ev alanı da satanı da mağdur etti

Evi satın alan Bekir Yükselay:

"Aylık 3 bin lira kredi borcu ödüyorum, kira veriyorum ama onlar kira ödemeden oturuyorlar"

Evin eski sahibi Fadime Bozkurt:

"Eşim imza atmam için beni zincirle dövdü"

ADANA - Adana'da 1 buçuk yıl önce ev alan bir kişi, evi satın aldığı kişilerin evden çıkmadığını ve tapu iptal davası açtıklarını öne sürdü. Evde oturan Fadime Bozkurt ise evi sattıklarını kabul ederek, "Eşim beni bıraktı gitti. Bu evi de o sattırdı. Ben imza atmak istemedim ama beni zincirle dövdü, ölüm tehditleri savurdu. Şimdi bende mağdurum" dedi.

İnşaat mühendisi Bekir Yükselay (33), 1 buçuk sene önce merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde Fadime ve Durmuş Bozkurt çiftinin evini satın almak istedi. Taraflar 295 bin TL'ye anlaştı. Bunun üzerine Yükselay, paranın bir kısmını kredi çekeceği için bankaya başvurdu. Bankadan olumlu yanıt aldıktan sonra Bozkurt çiftiyle birlikte tapuya giden Yükselay, karı ve kocanın imza atmasının ardından evi satın aldı.

İddiaya göre, Fadime ve Durmuş Bozkurt çifti, 'Biz de yeni ev alacağız. Sizlerle hemşeriyiz 3-5 ay daha oturalım' dedi. Bekir Yükselay da Bozkurt çiftinin bu teklifini kabul etti. Bu sırada kendisi kirada oturan ve kredi borcu ödeyen Yükselay, 5 ay sonra geldiğinde ise Durmuş Bozkurt'un eşini terk ettiğini öğrendi.

Tek kalan kadına biraz daha süre tanıyan Yükselay, aradan 1 yıl geçtiğinde ise kendisine gelen tapu iptal davasıyla şoke oldu. Eve gidip, Fadime Bozkurt ile görüşen Yükselay, yaşlı kadının evden çıkmayacağını duyunca polise başvurdu. Eve gelen polis ekipleriyse tapu iptal davası açıldığı için mahkeme sonucuna göre hareket edebileceklerini söyledi.

"Bu kadından bir an önce kurtulmak istiyorum"

1 buçuk senedir kredi borcu ve kira ödeyen Bekir Yükselay, bir an önce evine kavuşmak istiyor. Dün ise anne ve babasıyla satın aldığı eve giden Yükselay, tapulu evine giremediğini söyledi. Yükselay, "Ne evimi ne de paramı geri veriyorlar. Tapu benim üzerime ama ne evden çıkıyor, ne de kira veriyor. Bana evi satarken, '3-5 ay idare eder misiniz?' dediler. Biz de insaniyet namına kabul ettik, kira sözleşmesi yaptık ama çıkmadılar evden. Üstüne gidip tapu iptal davası açtılar. Tapuda imza attılar, paralarını verdim. Aylık 3 bin lira kredi borcu ödüyorum, kira veriyorum ama onlar kira ödemeden oturuyorlar. Yetkililerden yardım bekliyorum, bu kadından bir an önce kurtulmak istiyorum" dedi.

"Ben imza atmak istemedim"

Evde oturan Fadime Bozkurt ise evi sattıklarını kabul ederek, "Bu evi benim eşim sattı. Ben inkar etmiyorum. Bana imzayı zorla attırttılar. Şu an ev devletin, ne benim ne de onların. Benim kocamı bulsunlar. Ben de burada kadın başıma mağdurum. Benim kocam beni bıraktı gitti. Ben imza attım ama bana hep ölüm tehditleri savurdukları için imzayı attım. Ben imza atmak istemedim ama beni eşim zincirle dövdü" diye konuştu.

Konuşmaların ardından taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı.

Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti
Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti
Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti
Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti
Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti
Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti
Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti
Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti
Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti
Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti
Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti

Bozkurt, İnşaat, Adana, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Satın aldığı tapulu evine giremiyor... Bu ev alanı da satanı da mağdur etti - Son Dakika


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