Satın aldığı televizyonu tamir edilmeyince mağaza önünde yaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Satın aldığı televizyonu tamir edilmeyince mağaza önünde yaktı

28.05.2022 00:57
Satın aldığı televizyonu tamir edilmeyince mağaza önünde yaktı

Yalova'da elektronik mağazası önüne giden bir şahıs bozulan televizyonunun tamir edilmemesine tepki göstererek ürünü ateşe verdi.

Yalova'da elektronik mağazası önüne giden bir şahıs bozulan televizyonunun tamir edilmemesine tepki göstererek ürünü ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, bir elektronik mağaza zincirinin Yalova şubesinden televizyon alan erkek şahıs bozulan ürünü yaptırmak istedi. İddiaya göre, televizyonun tamir edilemediğini öğrenen müşteri duruma kızarak mağaza önüne gitti. Yanında getirdiği benzini ürünün üzerine döken şahıs televizyonu ateşe verdi. Televizyon mağaza çalışanları tarafından yangın tüpüyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken şüpheli emniyete sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

YORUMLAR
500
Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı Yalova kent merkezi ile kampüs arasında bisiklet yolu yapılacak Yalova kent merkezi ile kampüs arasında bisiklet yolu yapılacak
Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Satın aldığı televizyonu tamir edilmeyince mağaza önünde yaktı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 01:03:43. #1.12#
SON DAKİKA: Satın aldığı televizyonu tamir edilmeyince mağaza önünde yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement