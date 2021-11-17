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'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL' - Son Dakika

'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'

17.11.2021 09:51

BURSA'da, köpek sahiplenmek için gittiği barınağın kötü koşullarını görünce dernek kurup, oluşturduğu barınakta 650 köpeğe bakan Emre Demir (32), hayvanseverlere satın almak yerine barınaktan sahiplenmeleri konusunda çağrıda bulundu.

BURSA'da, köpek sahiplenmek için gittiği barınağın kötü koşullarını görünce dernek kurup, oluşturduğu barınakta 650 köpeğe bakan Emre Demir (32), hayvanseverlere satın almak yerine barınaktan sahiplenmeleri konusunda çağrıda bulundu. Demir, Bu canlar terk edildikleri için buradalar. O yüzden karne hediyeleri, Sevgililer Günü hediyeleri, bu tarz şeyler sebebiyle karşı tarafa söylenmeden hayvan almak gibi sürpriz yapıldığında ne yazık ki bu olumsuz sonuçları görüyoruz dedi.

Pandemi sürecinde uzaktan çalışma ve eğitim nedeniyle evde olan kişiler, sahiplendikleri hayvanları hayatın normale dönmesiyle sokağa terk edince barınaklar doldu. Kentte yardıma muhtaç köpeklere bakmak için 'Her Eve Bir Pati Derneği'ni (HEDAP) kuran Emre Demir, Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde 15 dönüm alanda faaliyete geçirdiği barınakta 650 köpeğe bakmaya başladı. Demir, hayvanseverlere satın almak yerine barınaktan sahiplenmeleri çağrısında bulundu.

'HAYVAN SEVMEKLE BAKMAK AYNI ŞEY DEĞİL'

Emre Demir, 'terrier', 'cocker', 'pinscher', 'golden retriever' olunca binlerce lira verilerek satın alınan ve sahiplerinin çeşitli nedenlerle sokağa terk ettiği köpeklerin, barınakta koruma altında olduğunu belirtti. Demir, 'Burada yüzlerce dostumuz ne yazık ki farklı sebeplerden dolayı terk edilmiş halde bize geliyor. Biz de öncelikle onları koruma altına alıp, gerekli sağlık kontrolleri sonrasında sevgi ve güven karşılığında yuvalandırılmasını sağlıyoruz. Akan bir musluk düşünün. Sürekli akan bir musluğun altına kova koyup, kovayı boşaltıyoruz. Musluk bence baştan kapatılmalı. Bir üretim gerçeği var. Biz bunu biliyoruz. Bunu kabul de ediyoruz ama üretimin kontrolsüz bir şekilde olması sebebiyle ciddi sorunlar yaratabiliyor. Doğru olmayan yerlerdeki merdiven altı üretimler ve üretilen hayvanların satılması, bu işin en önemli problemlerinden bir tanesi. Hayvan sevmek ile hayvan bakmak aynı şey değil. Bir evcil hayvan alıyorsanız hayatının 10-15 yılını ona göre planlamanız gerekiyor. Nasıl bir çocuk sahibi olduğunda hayatınızı ona göre planlıyorsanız, bir evcil hayvan edinmek istiyorsanız da hayatınızı ona göre planlamanız gerekiyor' diye konuştu.

'SORUMLULUKLARI ARTTIĞI İÇİN VAZGEÇİLİYORLAR'

Sokağa terk edilen hayvanlardan bahseden Demir, 'Özellikle ciddi anlamda terk edilmeler var. Biz belediye ve STK'larla iş birliği yaparak bu hayvanları koruma altına alıyoruz. Ne yazık ki ülkemizde en çok terk edilenler arasında 'terrier' ve 'golden retriever' cinsi köpekler var çünkü küçükken tatlı görünüyor ama büyüdükçe maddi ve manevi sorumlulukları arttığı için vazgeçiliyorlar. Bu kötü durumu hissediyorlar. Terk edildiklerinde ağlıyorlar, üzülüyorlar, yemek yemiyorlar. Bu duyguları çok iyi yaşayabiliyorlar. Yaşamalarını hiç istemiyoruz ama bu süreç onlar için zorlu oluyor? dedi.

'CİNS HAYVANLARIN TERK EDİLME VAKALARI ARTTI'

Pandemi sürecindeki hayvan sahiplenilmesine dikkat çeken Emre Demir, 'Pandemi sürecinin yavaşlaması, okulların tekrar açılmasıyla birlikte ciddi anlamda terk edilme vakaları arttı. Birçok barınakla iletişim halindeyiz ve ciddi anlamda cins hayvanların terk edildiğini görebiliyoruz. Bu köpeklerin hiçbir şekilde sokakta doğup büyümesi mümkün değil. Bunlar bir şekilde üretiliyor. Terk edildikleri için buradalar. O yüzden karne hediyeleri, Sevgililer Günü hediyeleri, bu tarz şeyler sebebiyle karşı tarafa söylenmeden sürpriz yapıldığında ne yazık ki bu olumsuz sonuçları görüyoruz' diye konuştu.

'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'
'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL'

Sevgililer Günü, Emre Demir, Pandemi, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'SATIN ALMA, BARINAKTAN AL' - Son Dakika


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