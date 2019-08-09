Satın alma sahiplen
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Mamak Belediyesi sokak hayvanlarını "Satın Alma Sahiplen" sloganı ile yeni yuvalarına kavuşturuyor.
Mamak Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:54 Kaynak: İHA
sokak hayvanlarını "Satın Alma Sahiplen" sloganı ile yeni yuvalarına kavuşturuyor. Sokak hayvanlarını Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'nden sahiplenileceklere, hayvanların ömür boyu aşıları da belediye tarafından karşılanıyor.
Mamak Belediyesi sokak hayvanlarını "Satın Alma Sahiplen" sloganı ile yeni yuvalarına kavuşturuyor. Hayvanların pet shoplardan ya da çiftliklerden almak yerine, barınaktaki hayvanları tercih edilmesinin önemine işaret ediliyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse
ise yapılan uygulamaya dair, "Çünkü sahiplenmek sorumluluk gerektirir. Özellikle çocuklarımıza sorumluluk ve hayvan sevgisini aşılamak adına hemşerilerimizi Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne bekliyoruz" dedi. - ANKARA
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