Son Dakika Haberleri: Satın alma sahiplen
Son Dakika Güncel Haber

Satın alma sahiplen

50 dakika önce

Mamak Belediyesi sokak hayvanlarını "Satın Alma Sahiplen" sloganı ile yeni yuvalarına kavuşturuyor.

Satın alma sahiplen, System.String[]
Mamak Belediyesi sokak hayvanlarını "Satın Alma Sahiplen" sloganı ile yeni yuvalarına kavuşturuyor. Sokak hayvanlarını Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'nden sahiplenileceklere, hayvanların ömür boyu aşıları da belediye tarafından karşılanıyor.

Mamak Belediyesi sokak hayvanlarını "Satın Alma Sahiplen" sloganı ile yeni yuvalarına kavuşturuyor. Hayvanların pet shoplardan ya da çiftliklerden almak yerine, barınaktaki hayvanları tercih edilmesinin önemine işaret ediliyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise yapılan uygulamaya dair, "Çünkü sahiplenmek sorumluluk gerektirir. Özellikle çocuklarımıza sorumluluk ve hayvan sevgisini aşılamak adına hemşerilerimizi Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne bekliyoruz" dedi. - ANKARA
Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum
Son Dakika! Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi Beştepe'nin kritik ismi, meydan okuyup Babacan'ı topa tuttu: Başıma gelecek her şeye hazırım Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 11:44:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Satın alma sahiplen
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]