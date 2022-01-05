Üye Girişi
'SATIN ALMA SAHİPLEN' - Son Dakika

'SATIN ALMA SAHİPLEN'

05.01.2022 15:17

MURATPAŞA Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, geçen yıl 368 kedi ve köpeği sahiplendirdi.

MURATPAŞA Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, geçen yıl 368 kedi ve köpeği sahiplendirdi. Merkezde tedavisi, aşıları ve kısırlaştırma işlemi yapılan ancak sahiplendirilemeyen sokak hayvanları ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca alındığı ortama bırakılıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ermenek Mahallesi'nde yer alıyor. Yaklaşık 3 bin metrekare açık alan sahip merkezde ameliyathane, muayene ve bakım odaları yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin merkezinde sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırılması, küpe ya da mikroçip uygulanması ve aşılanması yapılıyor.

Merkez Müdürü Veteriner Hekim Ayşe Gencer, geçen yıl 2 bin 703 sokak hayvanına işlem yaptıklarını söyledi. Bunlar içinde 1135 sokak hayvanını kısırlaştırdıklarını aktaran Gencer, 253'ü kedi olmak üzere 368 sokak hayvanının sahiplendirildiğini söyledi. Gencer, merkeze getirilip gerekli tedavisi, aşıları ve kısırlaştırma işlemi yapılan ancak sahiplendirilemeyen sokak hayvanlarını 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca alındığı ortama bıraktıklarını dile getirdi. Bu açıdan 'Satın alma sahiplen' çağrısının önemli olduğunu aktaran Gencer, Her zaman dikkat çektiğimiz nokta bu. Satın alma sahiplen dedi.

'SATIN ALMA SAHİPLEN'
'SATIN ALMA SAHİPLEN'
'SATIN ALMA SAHİPLEN'

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Muratpaşa, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'SATIN ALMA SAHİPLEN' - Son Dakika


Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor         
15:24
Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti sanal evrenden arsa satın aldı! Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti sanal evrenden arsa satın aldı!         
15:04
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor         
13:13
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Küçük kızın anlattıkları iğrenç istismarı ortaya çıkardı, anne her şeyi itiraf etti: 4-5 yıldır tecavüz ediyor Küçük kızın anlattıkları iğrenç istismarı ortaya çıkardı, anne her şeyi itiraf etti: 4-5 yıldır tecavüz ediyor         
11:20
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
15:24 Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor
15:22 Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor
15:21 AVM'de akılalmaz kaza! Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı
15:15 Arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı
15:03 Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti sanal evrenden arsa satın aldı!
14:55 Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu
14:51 Son Dakika: Edin Visca'dan Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza
14:48 Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu
14:45 Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi
14:44 Şanlıurfalı mevsimlik işçi anne ve kızının dramı: Bahçesinde çalıştıkları adamın tecavüzüne uğradılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 15:29:28. #1.11#
SON DAKİKA: 'SATIN ALMA SAHİPLEN' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement