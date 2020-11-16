Satın almada sosyal medya etkisi; E-ticarette reklam bütçesi artmalı - Son Dakika

E-Ticaret sektörünün sosyal medyanın yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Necmettin Kar, "Her alanda olduğu gibi ürün ve hizmet tanıtımı konusunda e-ticaret sektöründe reklama daha fazla bütçe ayrılmalı" dedi.

Ajans PR Kurucusu Necmettin Kar 2020 yılında e-ticaret sektöründeki büyümenin mimarları arasında PR ajanslarının olduğuna dikkat çekti. Sosyal medya platformlarının reklam alanı olarak ciddi bir mecra haline geldiğine vurgu yapan Kar, "Disiplinli çalışmaların daha fazla ön plana çıktığı 2020 yılında, dijital girişimlerin artık bir otorite haline geldiği e-ticaret dünyasında, özellikle sosyal medya platformu Instagram, reklam alanı olarak ciddi bir mecra haline geldi. Bir yandan da bireysel girişimciler tarafından kullanılan influencer etkileşimli reklamların da micro-influencer kısmına kaydığını ve bu tarz reklam yaklaşımının çok daha fazla rağbet gördüğünü deneyimliyoruz. Ülkemizdeki ve global pazardaki gelişmelerin tümü iş dünyasındaki reklam stratejilerini ve iletişim yöntemlerini de etkiliyor. Hal böyleyken özellikle e- ticaret sektörünün reklama daha fazla bütçe ayırması ve kendi müşterilerinin güvenini, yine içine doğduğu dijital ortamın normlarında sağlaması gerekmektedir" diye konuştu.

"Z KUŞAĞI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIN ALIYOR"

Z kuşağının yüzde 33'lük bölümünün, şirketler ve markalarla sosyal medya platformları ve uygulamaları üzerinden iletişime geçmeyi tercih ettiğini belirten Kar, "Z kuşağının 4'te 3'lük bir kısmının satın alma kararlarında sosyal medyanın etkisinin çok büyük olduğunu görmekteyiz. Öyleyse; e-ticaret sektörünün reklama daha fazla bütçe ayırması, sosyal medyada çok fazla zaman geçiren Z kuşağının yüzde 75'lik bir kısmına doğrudan ulaşabileceği anlamına geliyor. PR çalışmaları yapan ajansların yaratıcılığının yanında reflekslerinin de çok dinamik olması gerekiyor" dedi.