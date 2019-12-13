Satınalma Gücü Paritesi - Son Dakika
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Satınalma Gücü Paritesi

7 saat önce

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 64 olarak tespit edildi.

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Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 64 olarak tespit edildi.


Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.


Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken, Türkiye için 64 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı.


Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkesi ( İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ele alındı.


Söz konusu 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 261 ile Lüksemburg, en düşük ülkeler ise 31 ile Arnavutluk ve Bosna-Hersek olarak dikkati çekti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 161 üzerinde, Arnavutluk ve Bosna-Hersek yüzde 69 altında değere sahip oldu.


Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 67 oldu


Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 67 oldu ve AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 134 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.


Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2018 yılı sonuçlarına göre 38 olarak belirlendi. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 38 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.


Ülkelerin SGP'ye göre 2018 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

ÜlkelerGSYH
Lüksemburg261
İrlanda189
İsviçre155
Norveç151
İzlanda130
Hollanda129
Danimarka128
Avusturya127
Almanya

122
İsveç120
Belçika117
Finlandiya111
Avro Bölgesi 19

106
İngiltere105
Fransa104
Avrupa Birliği 28100
Malta 98
İtalya96
Çekya 91
İspanya91
Güney Kıbrıs 89
Slovenya87
Estonya82
Litvanya80
Portekiz77
Slovakya73
Macaristan 71
Polonya70
Letonya69
Yunanistan 68
Romanya65
Türkiye64
Hırvatistan 63
Bulgaristan51
Karadağ48
Sırbistan39
Kuzey Makedonya37
Bosna Hersek31
Arnavutluk31

Avrupa Birliği, Lüksemburg, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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