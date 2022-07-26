Satır ve keserle saldırıp, kaçtılar; o anlar kamerada - Son Dakika
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Satır ve keserle saldırıp, kaçtılar; o anlar kamerada

26.07.2022 16:28
Satır ve keserle saldırıp, kaçtılar; o anlar kamerada

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde müşteri olarak bir iş yerine giren Behçet Öz, arkasından gelen 2 kişinin satır ve keserli saldırısına uğradı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde müşteri olarak bir iş yerine giren Behçet Öz, arkasından gelen 2 kişinin satır ve keserli saldırısına uğradı. Yaralanan Öz, hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Behçet Öz, modellere bakmak için bir cep telefonu dükkanına girdi. Hemen ardından da kimliği belirsiz 2 kişi, dükkana girerek Öz'e satır ve keserle saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Behçet Öz, telefonların bulunduğu vitrine çarparak düştü. Saldırganlar kaçarken, yaralı Behçet Öz çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay iş yeri güvenlik kamerasına yansırken, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Satır ve keserle saldırıp, kaçtılar; o anlar kamerada - Son Dakika

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