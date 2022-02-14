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Satırla kendini yaralayan kadın 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Satırla kendini yaralayan kadın 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

14.02.2022 19:42
Satırla kendini yaralayan kadın 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Karabük'te satırla kendini yaralayan kadın, hastanede 1 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Karabük'te satırla kendini yaralayan kadın, hastanede 1 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Karabük merkeze bağlı 75. Yıl Mahallesi 68. Sokak'taki evinde 15 Ocak'ta eline aldığı satırla kendine zarar veren Şerife Öztürk (56), ağır yaralı olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Karın kısmında derin kesikler oluşan ve ameliyata alınan Öztürk'ün tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu. Yaklaşık 1 aydır tedavi altında olan Öztürk, verdiği yaşam savaşını kaybederek sabaha karşı vefat etti. - KARABÜK

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şerife Öztürk , Karabük, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Satırla kendini yaralayan kadın 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Satırla kendini yaralayan kadın 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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