Satırlı gaspçıyı market çalışanı bıçakla kovaladı! - Son Dakika
Üye Girişi

Satırlı gaspçıyı market çalışanı bıçakla kovaladı!

18.05.2022 11:20

Adana'da satır ve bıçakla marketten 100 lira gasp eden zanlının market çalışanı tarafından bıçakla kovalanması saniye saniye görüntülendi. İşte o anlar.

13 Mayıs saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir markette yaşanan olayda,yüzünde cerrahi maske bulunan Muhammet Ali A. (20), girdiği marketteki raftan çikolata alıp kasaya geldi. Şahıs, çikolatanın parasını ödediği sırada kasanın yanındaki satırlardan birini alıp fiyatını sordu. Kasiyer Abdullah Keleş (25) ise fiyatı söyleyip, parayı saymaya başladı. Bu sırada şahıs satır ve cebinden çıkarttığı bıçağı Keleş'e doğrultup, "Kasadan çekil, yoksa seni öldürürüm" dedi. Paniğe kapılan Keleş, kasayı açıp şüpheliden uzaklaştı.

Satırlı, bıçaklı gaspçıyı market çalışanı böyle kovaladı

BIÇAKLA GASPÇIYI SAVURDU

Şahsın kasadaki paraları aldığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan Keleş, bıçaklardan birini alıp savurdu. Bu kez şahıs paniğe kapılarak kasadaki 100 TL'yi alıp, marketten koşarak çıktı. Keleş peşinden koştuğu şahsı bir süre takip etti ancak Muhammet Ali A. sokak arasına girip, gözden kayboldu. O anlar marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Satırlı, bıçaklı gaspçıyı market çalışanı böyle kovaladı

"PARAYA İHTİYACIM OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR YOLA BAŞVURDUM"

Keleş'in ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheliyi sokakta yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlı ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir yola başvurdum. Kasiyer satırı savurunca kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Satırlı, bıçaklı gaspçıyı market çalışanı böyle kovaladı
Satırlı, bıçaklı gaspçıyı market çalışanı böyle kovaladı
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: DAMSIZ OLDUĞU İÇİN KULÜBE GİREMEYEN ARKADAŞININ 130 LİRASINI ALIP, KAVGADA BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ Son dakika haberleri: DAMSIZ OLDUĞU İÇİN KULÜBE GİREMEYEN ARKADAŞININ 130 LİRASINI ALIP, KAVGADA BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Satırlı gaspçıyı market çalışanı bıçakla kovaladı! - Son Dakika


Son Dakika
11:15 İYİ Partili Akşener'den Erdoğan'a: Kasımpaşalı Erdoğan artık yok, karşımızda Beştepeli Bay Kriz var
11:07 Bursa'da 'yan bakma' kavgası! Mahalle savaş alanına döndü
11:02 18 Mayıs'ta gram altın 931 liradan alıcı buluyor
10:58 İYİ Partili Ali Kıdık'tan bomba Atatürk Havalimanı iddiası! Kıdık: "Korsan yıkım" resmi evraka dayanmadan başlatıldığı için ara verildi
10:58 Cem Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında olumsuz yorum yapan takipçisine cevap verdi: Boş işleri bırak gülüm
10:43 Beşiktaş, Göztepe 'yi 2-0 mağlup etti! Kaleci Emre Bilgin ise performansıyla büyük beğeni topladı
16:45 CHP'li vekil Meclis'te Dar Hejiroke'yi söyledi, AK Partililerden alkış aldı
10:20 Üç Kız Kardeş'in son bölümünde ne oldu? Nihat, Rüçhan'ı ne karşılığında tehdit etti?
10:11 Evinde öğrencisiyle iki kez cinsel ilişkiye giren öğretmeni, aynı okuldaki kocası yakalattı
10:06 Fenerbahçe'de gündem Manuel Lopez: Arjantinli golcüye Türkiye yolu göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 11:23:43. #1.12#
SON DAKİKA: Satırlı gaspçıyı market çalışanı bıçakla kovaladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement