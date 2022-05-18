Satırlı gaspçıyı market çalışanı bıçakla kovaladı!

13 Mayıs saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir markette yaşanan olayda,yüzünde cerrahi maske bulunan Muhammet Ali A. (20), girdiği marketteki raftan çikolata alıp kasaya geldi. Şahıs, çikolatanın parasını ödediği sırada kasanın yanındaki satırlardan birini alıp fiyatını sordu. Kasiyer Abdullah Keleş (25) ise fiyatı söyleyip, parayı saymaya başladı. Bu sırada şahıs satır ve cebinden çıkarttığı bıçağı Keleş'e doğrultup, "Kasadan çekil, yoksa seni öldürürüm" dedi. Paniğe kapılan Keleş, kasayı açıp şüpheliden uzaklaştı.

BIÇAKLA GASPÇIYI SAVURDU

Şahsın kasadaki paraları aldığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan Keleş, bıçaklardan birini alıp savurdu. Bu kez şahıs paniğe kapılarak kasadaki 100 TL'yi alıp, marketten koşarak çıktı. Keleş peşinden koştuğu şahsı bir süre takip etti ancak Muhammet Ali A. sokak arasına girip, gözden kayboldu. O anlar marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.

"PARAYA İHTİYACIM OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR YOLA BAŞVURDUM"

Keleş'in ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheliyi sokakta yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlı ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir yola başvurdum. Kasiyer satırı savurunca kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.