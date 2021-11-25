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Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış - Son Dakika

Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış

25.11.2021 15:45

Pendik'te dün akşam saatlerinde bir markete giren ve aldığı ürünlerin parasını ödemek istemeyen şahıs, market çalışanını satırla rehin aldı.

İstanbul'da önceki akşam saatlerinde metroda tartıştığı kadınlara hakaret eden ve bıçakla saldıran şahıs, büyük korku yarattı. Metro saldırganı bu sabah tutuklanırken, bu sefer de Pendik'te dün yaşanan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Alışveriş yapmak için markete gelen kimliği belirsiz bir kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemeyince market çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, elindeki satırla market çalışanlarını rehin almak istedi. Olay yerine gelen polis, saldırganı ikna ederek gözaltına aldı.

ELİNDEKİ SATIRI SAĞA SOLA SALLADI

Dün akşam saatlerinde Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir markette İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, markete gelerek alışveriş yaptı. Aldığı ürünleri ödeme yapmadan kasadan geçirmek isterken market çalışanları tarafından uyarıldı. O sırada ürünlerin parasını ödememekte ısrar eden saldırgan ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki satırla sağa sola saldırarak, market çalışanlarını tehdit edip rehin almak istedi.

Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalıştı

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden müşteriler, marketten çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, marketin içerisinde bulunan saldırganı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından satırlı saldırgan ikna edilerek gözaltına alındı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"AYAKKABILARINI ÇIKARIP, SİGARA YAKTI"

Görgü tanığı İhsan Okumuş, "Burada tıraş yapıyordum. Orta boylu, sakallı bir kişi marketten bir şeyler çalmış. Ürünleri markete bırakıp buradan ayrıldı. 15-20 dakika sonra elinde satırla geri geldi. Sonra dolabın önüne oturdu. Ayakkabılarını çıkarıp, sigara yaktı. Polis ekipleri geldi. Bir saat içerisinde ikna ettiler. Herhangi bir yaralama olmadı" dedi.

Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış

İstanbul, Pendik, Market, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış - Son Dakika


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