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Satırlı saldırgana isyan ettiren indirim! Ayşe Tuba'nın katilinin ağırlaştırılmış müebbet kararı bozuldu - Son Dakika

Satırlı saldırgana isyan ettiren indirim! Ayşe Tuba'nın katilinin ağırlaştırılmış müebbet kararı bozuldu

25.06.2021 16:45
Satırlı saldırgana isyan ettiren indirim! Ayşe Tuba'nın katilinin ağırlaştırılmış müebbet kararı bozuldu, System.String[]

Eskişehir'de, boşandığı Ayşe Tuba Arslan'ı başına defalarca satırla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemece "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Yalçın Özalpay'a verilen cezada indirim oldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ndeki istinaf duruşmasında "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından 2019 yılı ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vurularak, ağır yaralandı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Arslan, 44 gün sonra hayatını kaybetti, katil zanlısı Özalpay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHKEME AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERMİŞTİ

Olayın ardından yapılan incelemede Ayşe Tuba Arslan'ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında, birinde 'Ben ölünce mi yardım edeceksiniz?' ifadesi yer alan 23 farklı dilekçe verdiği ortaya çıkmıştı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yalçın Özalpay, geçen temmuz, tutuklu yargılandığı Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.

Ayşe Tuba'nın satırlı katiline haksız tahrik indirimiyle 24 yıl hapis
Ayşe Tuba Arslan

DAVA İSTİNAFA GİTTİ

İtiraz üzerine dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Bugün görülen davanın karar duruşmasına sanık Yalçın Özalpay, tutuklu olduğu Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemiyle bağlandı. Öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan, annesi Meral Sondikme ve avukatları Heval Yıldız Karasu, Pınar Çevik Arpacı, Funda Güney ve Fatma Girgin de yer aldı.

İSTİNAF, TAHRİK İNDİRİMİ VERDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi savunmaların ardından sanık Yalçın Özalpay'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediğine hükmederek cezayı 24 yıla indirdi.

Ayşe Tuba'nın satırlı katiline haksız tahrik indirimiyle 24 yıl hapis

ÖNCEKİ DURUŞMADA EŞİNİ SUÇLADI

Tutuklu sanık Yalçın Özalpay, istinaf mahkemesindeki bir önceki savunmasında, Ayşe Tuba Arslan'ın kendisini aldattığını öne sürerek, "Eşim beni aldatıyormuş, bunu öğrendikten sonra telefon kayıtlarını geriye dönük istedim. Onları inceledim. Yaklaşık 10 yıldır eşim başkalarıyla ilişki yaşıyormuş, hatta buradan kazandığı paralarla ayrı ev almış bu evi de garsoniyer olarak kullanıyormuş. Bu ortaya çıktıktan sonra eşimin bizim yüzümüze bakacak hali kalmadığı için evden ayrıldı ancak hemen evimin yakınında karşıda ev tuttu. Bu süreç içerisinde de sürekli beni tahrik ediyordu. Beni tehdit ettiriyordu. Kurbandan kalma arabamda bıçaklar vardı. Onları eve çıkartacaktım, karşımdan geldi. Bana yine hakaret ve tehditlerde bulundu, tartıştık, ben bir kere vurduğumu hatırlıyorum sonrasını hatırlamıyorum" demişti.

Satırlı saldırgana isyan ettiren indirim! Ayşe Tuba'nın katilinin ağırlaştırılmış müebbet kararı bozuldu
Satırlı saldırgana isyan ettiren indirim! Ayşe Tuba'nın katilinin ağırlaştırılmış müebbet kararı bozuldu
Satırlı saldırgana isyan ettiren indirim! Ayşe Tuba'nın katilinin ağırlaştırılmış müebbet kararı bozuldu
Satırlı saldırgana isyan ettiren indirim! Ayşe Tuba'nın katilinin ağırlaştırılmış müebbet kararı bozuldu
Satırlı saldırgana isyan ettiren indirim! Ayşe Tuba'nın katilinin ağırlaştırılmış müebbet kararı bozuldu
Satırlı saldırgana isyan ettiren indirim! Ayşe Tuba'nın katilinin ağırlaştırılmış müebbet kararı bozuldu
Satırlı saldırgana isyan ettiren indirim! Ayşe Tuba'nın katilinin ağırlaştırılmış müebbet kararı bozuldu
Satırlı saldırgana isyan ettiren indirim! Ayşe Tuba'nın katilinin ağırlaştırılmış müebbet kararı bozuldu

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ayşe Tuba , Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Satırlı saldırgana isyan ettiren indirim! Ayşe Tuba'nın katilinin ağırlaştırılmış müebbet kararı bozuldu - Son Dakika


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