Satırlı suç makinesi cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Satırlı suç makinesi cezaevine gönderildi

12.03.2022 12:54

Satırlı suç makinesi cezaevine gönderildi Bursa'da trafikte palayla saldırdığı kişinin şikayeti üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlının başka suçtan tutuklandığı ortaya çıktı.

Satırlı suç makinesi cezaevine gönderildi

BURSA - Bursa'da trafikte palayla saldırdığı kişinin şikayeti üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlının başka suçtan tutuklandığı ortaya çıktı. 3 ayrı suçtan kesinleşmiş cezası olan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay; merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte otomobili ile seyreden İsmail D. (49), ışıkları kapalı şekilde seyreden motosikleti görünce sürücüsüne 'lambalarını yakar mısın' dedi. Kendisinin uyarılmasına sinirlenen motosiklet sürücüsü, İsmail D.'nin aracını park ederek indiği esnada yanına giderek sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma şiddetlenince motosiklet sürücüsü belinde taşıdığı satırı çıkartıp İsmail D.'ye doğru saldırdı. Bu anlar da İsmail D. neye uğradığını şaşırırken şüpheli motosiklet sürücüsü motosiklete binerek hızlıca uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar şaşkın gözlerle olan biteni izlerken, bu anlar bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Saldırıya uğrayan İsmail D.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.M. çok geçmeden satırla birlikte kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı A.M. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı; daha önce işlediği 3 ayrı suçtan kesinleşmiş cezası olduğu için cezaevine gönderildi.

Öte yandan, satırla saldıran şüphelilerin daha önce posta aracını soydukları ve kaçarken de kendilerinin yakalamak isteyen polisin parmağını kırdıkları öğrenildi.

Satırlı suç makinesi cezaevine gönderildi
Satırlı suç makinesi cezaevine gönderildi
Satırlı suç makinesi cezaevine gönderildi
Satırlı suç makinesi cezaevine gönderildi
Satırlı suç makinesi cezaevine gönderildi

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Namık Kemal Mahallesi, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Satırlı suç makinesi cezaevine gönderildi - Son Dakika


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