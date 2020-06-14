Satış Alanında İyi Olmak İçin Ne Yapmalıyız?





TEDİ Eğitim Danışmanlığı'nın kurucusu aynı zamanda eğitimci ve yazar Ümit Ünker, satış alanında iyi olmak için ne yapmak gerektiğini anlattı.









Pazarlamanın 150 yıldır, satışın ise 3000 yıldır var olduğunu söyleyen Ünker "Her zaman "Daha iyi nasıl satarım?" sorusu soruluyor ancak doğru soru nasıl satarım değil, insanlar neden satın alır olmalıdır. İnsanların neden satın aldığını, satın alma davranışlarını ve hangi davranışlar sonucunda dürtülendiğini bilirsek o zaman iyi bir satıcı oluyoruz" dedi.









Ünker, sadece dış görünüşün iyi olması, etkili bir konuşmacı olmak gibi özelliklerin yeterli olmadığını belirterek iyi bir satıcının beden dili, jest ve mimik kullanımı, ses tonunu doğru ayarlama gibi birçok özelliğe sahip olması gerektiğini vurguladı.



