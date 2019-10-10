Satış baskısı ne kadar sürecek?
1 saat önce
Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin artışıyla Türk Lirası'ndan başlayarak genele yayılan bir satış baskısı görülüyor.
Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin artışıyla Türk Lirası'ndan başlayarak genele yayılan bir satış baskısı görülüyor. Analistler, satışlar kısa vadede devam edebileceği uyarısında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:41
Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri böyle söküldü