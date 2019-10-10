Son Dakika Haberleri: Satış baskısı ne kadar sürecek?
Son Dakika Ekonomi Satış baskısı ne kadar sürecek?

Satış baskısı ne kadar sürecek?

1 saat önce

Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin artışıyla Türk Lirası'ndan başlayarak genele yayılan bir satış baskısı görülüyor.

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Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin artışıyla Türk Lirası'ndan başlayarak genele yayılan bir satış baskısı görülüyor. Analistler, satışlar kısa vadede devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:41 
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