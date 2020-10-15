Satış dalgasıyla ilk 100 birimin 78'i düşü - Son Dakika

Satış dalgasıyla ilk 100 birimin 78'i düşü

15.10.2020 08:39
Satış dalgasıyla ilk 100 birimin 78'i düşü, System.String[]

Dünyanın en büyük yedi ekonomisinin oluşturduğu G7'nin bir kez daha, Facebook'un kripto para birimini başlatmasına karşı olacaklarını açıklamasının da etkisiyle gelen satışların etkisiyle, son 24 saatte ilk 100 birimin 78'i düştü ve ilk 10 birimin 7'si düşenler arasındaydı.

Dünyanın en büyük yedi ekonomisinin oluşturduğu G7'nin bir kez daha, Facebook'un kripto para birimini başlatmasına karşı olacaklarını açıklamasının da etkisiyle gelen satışların etkisiyle, son 24 saatte ilk 100 birimin 78'i düştü ve ilk 10 birimin 7'si düşenler arasındaydı.

Haftanın ikinci günü 360 milyar doları aşan toplam piyasa hacmi, satış dalgasına karşın 360.29 milyar dolar ile 360 milyar doların üzerinde tutundu.

Satış dalgasından etkilenen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte 0.32 düşüşle 11,380 dolara ve birimin piyasa hacmi de 210.73 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarındaki işlem hacmi ise, Çarşamba günü indiği 72.5 milyar dolardan, yaklaşık 6.5 milyar dolar artışla 78.97 milyar dolara yükseldi.Toplam 7,410 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,254 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.32 düşüşle 11,380.22 dolar,2. Ethereum yüzde 0.91 düşüşle 378.41 dolar,3.Tether yüzde 0.02 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 3.02 düşüşle 0.24 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 1.95 artışla 259.11 dolar,6.Binance Coin yüzde 0.66 artışla 30.95 dolar, 7.Chainlink yüzde 3.58 düşüşle 10.76 dolar,8.Polkadot yüzde 2.44 düşüşle 4.14 dolar,9.Cardano yüzde 2.50 düşüşle 0.10 dolar,10.Litecoin yüzde 0.31 düşüşle 49.71 dolardan işlem görüyordu. Dünyanın en büyük yedi ekonomisini temsil eden G7 ülkeleri, Facebook'un kripto para birimi "Libra"yı başlatmasına karşı olacaklarını açıkladı. ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık'tan oluşan G7 ülkelerinin merkez bankaları ve maliye bakanlarının, uygun yasal denetimi bekleyen küresel kripto para projelerini durduracaklarını duyurdukları açıklamada şöyle denildi: "G7, küresel stablecoin (fiyat oynaklığını en aza indirgemek için tasarlanmış, istikrarlı varlıklara veya varlık sepetlerine dayalı, kripto para birimleri) projelerinin ilgili yasal, düzenleme ve denetim gereklerini uygun tasarım ve uygulanabillir standartları yeterli şekilde karşılamadan başlatılmaması gerektiğine ilişkin yaklaşımını koruyor."Bu açıklamayı ilk kez Haziran 2019'da, merkez bankalarının kripto paraları düzenleme konusunda neler yapabileceğini analiz etmek için toplanan yedi ülkenin temsilcileri yaptı.

Bu toplantıya katılan G7 temsilcileri, dijital paraların para aklamayı önleme, tüketiciyi koruma yasalarına ve diğer ilgili düzenlemelere nasıl uygunluk sağlayacağıyla ilgili sakıncaları konuştular. G7'nin, geçen yıl Ekim ayında yayınlanan bir raporunda, küresel stablecoin'ler küresel finans sistemine tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi. (Grafik)


Satış dalgasıyla ilk 100 birimin 78'i düşü

G7 Zirvesi, Facebook, Bitcoin, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Satış dalgasıyla ilk 100 birimin 78'i düşü - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna mı dahil oluyor? Senaristten kafa karıştıran paylaşım Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı
İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti         
08:15
Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor         
07:42
ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron'ın da koronavirüse yakalandığı, First Lady'in yazısında ortaya çıktı ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron'ın da koronavirüse yakalandığı, First Lady'in yazısında ortaya çıktı         
02:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi         
23:47
Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı         
22:46
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
15:57
Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu         
15:45
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 08:48:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Satış dalgasıyla ilk 100 birimin 78'i düşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei