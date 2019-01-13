Satış Değil, Özelleştirme Değil"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tank palet fabrikasının satılması yada özelleştirilmesi gibi bir durum olmadığını, sadece ileri bir modernizasyona sahip olması için fabrikanın belirli bir süre için işletme devrinin yapıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, tank palet fabrikasının satılması yada özelleştirilmesi gibi bir durum olmadığını, sadece ileri bir modernizasyona sahip olması için fabrikanın belirli bir süre için işletme devrinin yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Sakarya
'daki ikinci durağı, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısıydı. Serdivan
Kapalı Spor Salonundaki programda konuşan Erdoğan, AK Parti teşkilatlarını uyardı. Askıya çıkan seçmen kütükleri incelendiğinde AK Parti üyelerinden 504 bininin kayıtlarda olmadığını gördüklerini anlatan Erdoğan, "Tüm başkanlarımıza talimat veriyorum; derhal seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizi bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize ilçenize gelmiş üyelerle hemen irtibat kuracaksınız. Üyemiz olmayanlara da hoşgeldiniz ziyaretine gideceksiniz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı, bir kez daha, tank palet fabrikasıyla ilgili dedikoduların doğru olmadığını kaydetti. Erdoğan, fabrikanın satışının yada özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını kaydederek, "Satış değil, özelleştirme değil, daha ileri bir modernizasyon olması için işletme devri yaptık. BMC buraya yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yapacak. Daha modern tesis olsun ve bu tesiste bütün tankların araç gerecin modernizasyonu yapılsın. Burada çalışanlar çıkarılmayacak, özlük haklarında düşme olmayacak" diye konuştu.
(İHA)
(ikinci parça 26.26 ile 28.16)
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:56 Kaynak: İHA
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