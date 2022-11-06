Otomobilini satmak için notere götürecekti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Otomobilini satmak için notere götürecekti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı

06.11.2022 16:45

Antalya'da bir şahıs, satışını yapmak üzere notere götüreceği otomobilinin park halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale gelmesiyle büyük şok yaşadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Altınova Caddesi'nde bugün saat 13.30 sıralarında Mustafa Akman'a ait 06 RA 390 plakalı aracını satış için notere götürecekti. Fakat Akman'ın aracının başına kahreden bir şey geldi

ARAÇ ALEV ALDI

Araç park halindeyken alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar mahalleli ile yoldan geçen bazı sürücüler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Bu sırada lastiği patlayan otomobil, hareket ederek yolun ortasına kadar geldi.

Otomobilini satmak için notere götürecekti! Park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi

ARAÇ SATIŞ İÇİN NOTERE GÖTÜRÜLECEKTİ

Bir vatandaş eline aldığı paleti tekerinin önüne atarak otomobili durdurdu. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin sahibi Mustafa Akman'ın, satışını yapmak için otomobilini notere götürmeye hazırlandığı sırada yangının çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Otomobilini satmak için notere götürecekti! Park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Otomobilini satmak için notere götürecekti! Park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA
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Mustafa Akman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilini satmak için notere götürecekti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilini satmak için notere götürecekti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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