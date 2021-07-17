Satış listesinden çıkarıldılar! Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Tisserand rüzgarı esti

Fenerbahçe sezon öncesi kampının Topuk Yaylası etabını tamamladı. 12 günlük çalışmanın ardından Romanya 2. Ligi ekibi Csikszereda ile hazırlık maçı yapan sarı-lacivertlilerde Sinan Gümüş ve Tisserand performansıyla göz doldurdu.

TISSERAND HATASIZ OYNADI

Hürriyet'in haberine göre; önceki gün oynanan karşılaşmada, özellikle ilk yarıdaki hareketli oyunu ve şutlarıyla Sinan Gümüş 'gönderilecekler' listesinden adını büyük ölçüde sildirirken, ikinci devre defansın sağında oynayan Tisserand da hatasız oyunuyla beraber takımda kalma ihtimalini güçlendirdi. Tisserand'ın en büyük kozu, savunmanın her tarafında oynayabilmesi.

SAMATTA YİNE BEKLENENİN ÇOK ALTINDA KALDI

Novak, Lemos, Zajc ve Samatta bekleneni veremeyen isimler arasında yer alırken, Pereira'nın yeni transferlerden Caulker ve Serdar Dursun hakkındaki kararı 1-2 maç daha izledikten sonra vereceği öğrenildi. Avrupa kulüplerinden gelen cazip tekliflere "Evet" denilmezse Szalai'nin yanında Serdar Aziz'in mi yoksa Caulker'ın mı forma giyeceği de zaman içinde netleşecek. Aynı şekilde Mesut Özil, Pelkas, İrfan Can, Ozan Tufan, Mert Hakan, Gustavo, Sosa'nın yer aldığı zengin orta saha için de Pereira'nın karar vermesi bir hayli zor olacak gibi.