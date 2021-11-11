Vodafone satış noktalarında dijital dönem - Son Dakika

Vodafone, tüm fiziksel satış noktalarını dijital hizmet merkezine dönüştürdüğünü duyurdu. Vodafone mağazalarına gelen müşteriler, mağaza çalışanlarının akıllı telefonlarındaki QR kod üzerinden kişisel dijital asistan TOBi'ye erişerek 800'e yakın işlem yapabiliyor.

Tüm fiziksel satış noktalarını dijital hizmet merkezine dönüştürdüğünü duyuran Vodafone, fiziksel mağazalarına gelen müşterilerine işlemlerini yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistan TOBi üzerinden gerçekleştirme imkanı sağlıyor. Mağaza çalışanlarının akıllı telefonlarında kurulu olan özel bir mobil uygulama üzerinden TOBi'ye erişen müşteriler, mobil ödeme açma ve kapama, online mağaza ve süpermarket, ek paket satın alma gibi yaklaşık 800 farklı işlem için bu akıllı asistanı kullanabiliyor.

"MAĞAZA ÇALIŞANIMIZLA DİJİTAL ASİSTAN HİZMETİ VERİYORUZ"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin konuya ilişkin açıklamasında, "Yeni nesil perakendecilik konusunda birçok projeyi hayata geçiriyoruz. 'Dijital ile perakende ölecek mi' sorusuna cevabımız, ikisinin birlikte en iyi çalışma yöntemini bulması ve birbirinin en avantajlı alanlarından faydalanarak müşterilere en iyi deneyimi sağlaması. Bu yönde attığımız adımlardan biri TOBi ile mağazalarımızı buluşturmak oldu. Bu şekilde tüm fiziksel satış noktalarımızı aynı zamanda birer dijital hizmet merkezine dönüştürdük. Hatta, her bir mağaza çalışanımız aracılığıyla her bir müşterimize dijital asistan hizmeti veriyoruz, diyebiliriz. Fiziksel mağazalarımıza gelen müşterilerimiz, mağaza çalışanlarımızın akıllı telefonlarındaki QR kod üzerinden kişisel dijital asistanımız TOBi'ye erişerek 800'e yakın işlem yapabiliyor. Vodafone olarak, müşteri deneyiminde fark yaratan ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

NASIL UYGULANIYOR?

Mağaza çalışanlarının akıllı telefonlarında kurulu olan özel mobil uygulamada personel kodu ve mağaza kodu içeren bir QR kod bulunuyor. Müşteriler, mağazaya geldiklerinde kendi akıllı telefonları üzerinden bu QR kodu okutarak dijital süreci başlatıyor. Müşterinin telefonunda Vodafone Yanımda uygulaması yüklü değilse, önce bu uygulama yükleniyor. Vodafone Yanımda uygulaması halihazırda yüklüyse TOBi doğrudan açılıyor. Müşteriler, yapmak istedikleri işlemi TOBi üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşlemin ardından işlemin yapıldığı mağaza ve yönlendirmeyi gerçekleştiren personel bilgisi raporlanıyor.

AYDA 8 MİLYONA YAKIN SOHBET

Yapay zeka uygulamasına ilişkin şirketten yapılan açıklamada, "Vodafone'un Yapay Zeka tabanlı kişisel asistanı TOBi'nin en büyük özelliği, kullanıcılarını çok iyi anlayıp onlara kişiselleşmiş bir asistan deneyimi sunması. Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden erişilen TOBi, Vodafone müşterilerinin aldığı veya almak istediği hizmetler konusunda onlara asistanlık yaparak hayatlarını kolaylaştırıyor. Vodafone müşterileri, TOBi ile yazışarak, fatura detayları, mevcut tarifeleri, tarife değişikliği ya da ek paket satın alma işlemleri, mevcut kampanyaların tarihleri, kalan kullanımları ve kullanım detayları gibi birçok konuda bilgi alabiliyor. TOBi, Vodafone'un bireysel müşterileriyle 800'e yakın konuda ayda 8 milyona yakın sohbet gerçekleştiriyor" bilgilerine yer verildi.