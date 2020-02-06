Satış odaklı liderlikte kilit nokta; hipnoz

Pek çok sektörden satış ve pazarlama profesyonelleri, 'Hipnotik Sen Satarsın' adlı etkinlikte bir araya geldi. Satın alma duygusuna yönelik yeni yöntemlerin irdelendiği etkinlikte, Harvard Üniversitesi'nde liderlik üzerine çalışmalar yürüten Türk mentor koç Fatih Elibol, kendini programlama ve uyanık hipnoz tekniklerinin satış ve pazarlama alanındaki etkilerine yönelik çarpıcı bilgiler verdi.



Satış ve pazarlama profesyonelleri, 5 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenen "Hipnotik Sen Satarsın" etkinliğinde buluştu. Birçok satış profesyonelinin katıldığı etkinlikte dünyanın önde gelen yöneticilerine lider koçu olarak destek veren Fatih Elibol, kendini programlama, satın alma duygusu oluşturma ve hipnotik soru sorma becerilerini ele aldı. Satış ve pazarlamanın en etkin yöntemleri olarak kabul edilen nöro-satış ve nöro-pazarlamanın derinliklerini gün yüzüne çıkaran mentor koçun gündeminde, insan beynini başarıya götüren otohipnoz yani kendini programlama ve uyanık hipnoz teknikleri vardı.



"Otohipnoz ile kendi beyninizi ikna edin"



İknanın başrolde olduğu satış ve pazarlamada hedeflenen başarıya ulaşmak için ilk önce alıcının değil, onu ikna edecek beynin ikna olması gerektiğini vurgulayan Fatih Elibol, "Başarı hedefleyen bir insan beyninin esas düşmanı, olumsuz düşüncelerdir. Olumsuz düşünceler tekrarlandıkça beyinde hipnotik bir etki oluşturur ve beynin hipnotik etkisi altında kaldığı düşünce her ne ise, alacağı sonuç da o olur. Özellikle satış ve pazarlama gibi sonuca giden yolun çoğu zaman stresli olduğu alanlarda profesyonellerin olumsuz düşüncelere kapılma eğilimi oldukça yüksek. Burada başarının anahtarı, beynin olumlu düşüncelerin hipnotik etkisi altında kalmasını sağlayacak otohipnoz. Düşünceleri yönetme ve kendini ikna etme olarak da tanımlayabileceğimiz otohipnoz, satış ve pazarlama faaliyetlerinde rol oynayacak profesyonellerin atacak ilk adım olmalı" dedi.



"Uyanık hipnoz ile zihinlerin anahtarı elinizde"



Hipnozun bir uyku hali veya yanılgı durumu olmadığının altını çizen mentor koç, uyanık hipnoz ile de satış ve pazarlama başarısının artırılabileceğini ekledi. Elibol, "Satış ve pazarlama alanında kullanılan hipnoz, alıcıların zihinlerine erişim iznini bizzat kendilerinin vermesi içindir. Satış ve pazarlamadaki başarı, alıcının hayallerini gerçekleştirmekten geçer. Bu hayaller öğrenmek, için profesyonellerin, alıcının ilgisini çekebilmeleri, heyecan oluşturmaları kurmaları ve güven vermeleri gerekir. Örneğin, alıcının olumlu geçmiş deneyimlerini hatırlatmak veya benzerlikleri ortaya çıkarmak profesyoneller ile alıcılar arasında bir bağ oluşturur. Bu bağ, zihnin anahtarını profesyonellere teslim eder. Çünkü satış ve pazarlamanın alıcı tarafında oluşturduğu tatmin, hayallerini satın alabilme ihtimalleridir. Profesyonellerin yapması öğrenmesi gereken, hayalleri ulaşılabilir yani satın alınabilir hale getirmektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL