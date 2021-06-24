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Satışa çıkardığı 8 kitaplık pul koleksiyonundan gelen parayı engellilere bağışlayacak - Son Dakika

Satışa çıkardığı 8 kitaplık pul koleksiyonundan gelen parayı engellilere bağışlayacak

24.06.2021 10:25
Satışa çıkardığı 8 kitaplık pul koleksiyonundan gelen parayı engellilere bağışlayacak, System.String[]

Kartal'da yaşayan pul koleksiyoncusu Adem Kırıcı, yaklaşık 10 yıl önce gördüğü bir pul koleksiyonundan etkilenerek 8 kitap pul biriktirip kendi koleksiyonunu yaptı.

Kartal'da yaşayan pul koleksiyoncusu Adem Kırıcı, yaklaşık 10 yıl önce gördüğü bir pul koleksiyonundan etkilenerek 8 kitap pul biriktirip kendi koleksiyonunu yaptı. Kırıcı, eğer pulların değeri kadar bir teklif gelirse koleksiyonunu satacağını ve elde ettiği gelirin yarısını engelli vatandaşlara yardım için bağışlayacağını belirtti.

Kartal'da yaşayan Adem Kırıcı, yaklaşık 10 yıl kadar önce çalıştığı iş yerinde bir arkadaşından gördüğü pul koleksiyonundan etkilenerek kendisi de koleksiyon için pul toplamaya başladı. Kırıcı, yıllar içerisinde birbirinden farklı ve değerli pullar biriktirerek toplamda 8 kitap halinde pul koleksiyonu oluşturdu. Kırıcı, içerisinde birbirinden farklı pulların bulunduğu koleksiyonunu, pulların değerini karşılayacak kadar teklif gelmesi ve alacak kişinin pullarla ilgileneceğini düşünmesi halinde satacağını belirtti. Kırıcı, koleksiyonun satışında elde edeceği gelirin yarsını engelli vatandaşlara yardım etmek amacıyla bağışlayacağını dile getirdi.

Pul koleksiyoncusu Adem Kırıcı, "Ben 2010 senelerinde böyle bir meraka atılmıştım. Kısmen hayata ilgi edinmek gibi bir şey. Birkaç abilerim vardı, böyle bir koleksiyonlarda bulunuyorlardı kendileri. Ben kendim de yapabileceğime inandım. Birkaç bir yerden örnek alarak bir yola vardım. Bu yol üzerinde de hem kendi keşiflerimde hem de satın alınarak oluşturduğum koleksiyonum mevcut. Kimisi günümüzde hala satışlara sunulan değerleri paha biçilmez olan birçok pulum var. Yavaşça atıldığımda bir iki defterlik pula sahip oldum. Merakım arttıkça daha çok değer biçtim. Baktım ki artık bu para üzerinden değil de paha biçilmez ve hayatın bir değeri olduğunu anladım ve daha da çok üstelemeye başladım. Ben bunları yaklaşık sekiz kitap yaptım. Sekiz kitap pulum mevcut. Yüzde sekseni paha biçilmez. Bunları değer verecek birisine devretmek istiyorum. Günümüzde bunlara bakabilecek kapasitede birisi pek yok. Ben bunları sahip çıkabilecek birisine vermek istiyorum. Şimdi satışa çıkaracağım. Eğer uygun görürsem, kişinin gerçekten koleksiyona bir koleksiyona sahip olduğunu anlarsam koleksiyonumu o kişiye transfer edeceğim.

Prensesler mevcut. Danimarka'lar olsun, Türkiye olsun, Osmanlı olsun, 1600'lü yıllardan kalma, 1845'lerden kalma, 2000 yılına kadar da mevcut. Tabii paha biçilir mi derseniz yüzde sekseni paha biçilmezdir" dedi.

"Sattığımda yarısını engelli arkadaşlarıma hibe edeceğim"

Kırıcı ayrıca, "Benim bir iş sektörüm var. Ufak çapta uğraşlarım var. Aldığım parayı bir oraya, bir de engelli bir ortamda bulunmuştum ben. Oraya bir ihtiyaç yardımında bulunacağım. Umarım iyilik yaparım" şeklinde konuştu.

Koleksiyonda gördüğü pullardan etkilendiğini dile getiren vatandaş İdris Bayram, "Arkadaşla yeni tanışmış olduk, sayesinde bu eskiye dayanan pulları görmüş olduk. Gerçekten muazzam, çok etkilendim. Tek tek incelemek istiyorum aslında. Şahsi fikrim bu burada gördüklerimize paha biçilemez" diye konuştu. - İSTANBUL

Satışa çıkardığı 8 kitaplık pul koleksiyonundan gelen parayı engellilere bağışlayacak
Satışa çıkardığı 8 kitaplık pul koleksiyonundan gelen parayı engellilere bağışlayacak
Satışa çıkardığı 8 kitaplık pul koleksiyonundan gelen parayı engellilere bağışlayacak
Satışa çıkardığı 8 kitaplık pul koleksiyonundan gelen parayı engellilere bağışlayacak
Satışa çıkardığı 8 kitaplık pul koleksiyonundan gelen parayı engellilere bağışlayacak
Satışa çıkardığı 8 kitaplık pul koleksiyonundan gelen parayı engellilere bağışlayacak
Satışa çıkardığı 8 kitaplık pul koleksiyonundan gelen parayı engellilere bağışlayacak

Engelli, Kitap, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Satışa çıkardığı 8 kitaplık pul koleksiyonundan gelen parayı engellilere bağışlayacak - Son Dakika


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