SATIŞA ÇIKARILAN EVDEKİ KOMBİYİ EMLAKÇININ ESKİ ÇALIŞANI SÖKÜP SATTI - Son Dakika
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SATIŞA ÇIKARILAN EVDEKİ KOMBİYİ EMLAKÇININ ESKİ ÇALIŞANI SÖKÜP SATTI

15.07.2022 09:58

SATIŞA ÇIKARILAN EVDEKİ KOMBİYİ EMLAKÇININ ESKİ ÇALIŞANI SÖKÜP SATTIErol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA) ? ESENYURT'ta, satılığa çıkarılan evin kombisi emlakçının eski çalışanı tarafından başkasına satıldı.

SATIŞA ÇIKARILAN EVDEKİ KOMBİYİ EMLAKÇININ ESKİ ÇALIŞANI SÖKÜP SATTI

Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA) ? ESENYURT'ta, satılığa çıkarılan evin kombisi emlakçının eski çalışanı tarafından başkasına satıldı. Şüpheli yakalandı. Kombi sahibine iade edildi.

Olay, 11 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde Balıkyolu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, Oğuz Şimşek 2 ay önce apartmanın giriş katında bulunan dairesini satılması için emlakçıya verdi. Emlakçının eski çalışanı eve gelerek kombiyi söktürüp, bin 500 lira karşılığında sattı. Üst katta yaşayan ev sahibinin annesi Libas Şimşek, evi kontrol etmek için geldiğinde kombinin söküldüğünü gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen apartman sakinleri, emlakçının eski çalışanının, kombiyi alarak ayrıldığını gördü. Emlakçıyı arayıp, kombiyi isteyen Şimşek, Eski elemanım çalmış. Benimle alakası yok yanıtını aldı. Şimşek ailesi ve diğer emlakçılar polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kombiyi alan kişiyi yakaladı. Aynı kişinin farklı evlerden de bu şekilde kar sağladığı öğrenilirken, satın alan kişi kombileri geri iade etti. Yaşananlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

AYNI GÜN 3 DAİREDEN AYNI ŞEKİLDE KOMBİ ALINMIŞ

Ev sahibinin annesi Libas Şimşek, Oğlum, bu evi satılığa çıkardı. Anahtarı da emlakçılara verdi. Bu emlakçı da anahtarı hepsine dağıttı. Bir kadın, anahtarla kapıyı açıp içeri girmiş. İçerden kombiyi söküp, alıp götürmüşler. Çocukla gelmişler bir de. Kapıyı açıp rahatça giriyorlar. Emlakçılar kendi arasında bu videoları paylaştı. Polisler de kombiyi alan kişiyi yakalamış. Emlakçı henüz yakalanmamış. Aynı gün 3 daireden aynı şekilde kombi alınmış. Adam 3 kombiyi 4 bin 500 liraya almış. Geldi bu kombiyi takıp, gitti dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SATIŞA ÇIKARILAN EVDEKİ KOMBİYİ EMLAKÇININ ESKİ ÇALIŞANI SÖKÜP SATTI - Son Dakika

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