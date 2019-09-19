Son Dakika Haberleri: Satışa çıkarılan makam aracını, eski il genel meclis başkanı aldı
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Satışa çıkarılan makam aracını, eski il genel meclis başkanı aldı

1 saat önce

Kırşehir eski Belediye Başkanı Halim Çakır'ın makam aracı, açık ihale usulü ile satıldı.

Satışa çıkarılan makam aracını, eski il genel meclis başkanı aldı, System.String[]

Kırşehir eski Belediye Başkanı Halim Çakır'ın makam aracı, açık ihale usulü ile satıldı.


Eski Belediye Başkanı Halim Çakır, döneminde alınan ve motor kısmında oluşan arıza nedeniyle kullanılmayan araç satışa çıkarıldıktan sonra eski il genel meclis başkanı Barbaros Dulkadiroğlu yapılan ihalede aracın yeni sahibi oldu.


Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında Belediye Meclisinin ilk toplantısını yapmasının ardından alınan karar doğrultusunda 40 AK 001 plakalı makam aracının satılması konusu Belediye Meclisine sunulmuştu. Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı adayı CHP'li Selahattin Ekicioğlu, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde Belediye Meclisi toplantısına başkanlık yapmış ve makam aracının satılmasını teklif etmişti. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan açık ihale sonrası eski il genel meclis başkanı Barboros Dulkadiroğlu, 82 bin lira bedelle 40 AK 001 plakalı aracı satın aldı.


Makam aracı, eski Belediye Başkanı Halim Çakır döneminde alınmış Yaşar Bahçeci döneminde ise motor kısmında oluşan arıza nedeniyle kullanılmamıştı. - KIRŞEHİR

Meclis Başkanı, Dulkadiroğlu, Halim Çakır, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:34 Kaynak: İHA
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