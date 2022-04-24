Adana'da galericiyi otomobil satışı bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adana'da galericiyi otomobil satışı bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı

24.04.2022 10:18
Adana'da galericiyi otomobil satışı bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı

Adana'da internetten satışa çıkarılan otomobili kendisine ait gibi gösterip galericinin 190 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da internetten satışa çıkarılan otomobili kendisine ait gibi gösterip galericinin 190 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kentte oto galericilik yapan T.S. (42), araç satışı bahanesiyle kendisiyle iletişime geçen kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olayı araştıran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, otomobilini internetten satışa çıkaran K.E. (43) ile görüştüğünü, telefonla ulaştığı galerici T.S. ile de kendisini aracın sahibi olarak tanıtıp satmak için 190 bin liraya anlaştığını belirledi.

Zanlının, kendisini başka bir ilde görevli uzman çavuş olarak tanıttığı otomobil sahibi K.E'nin, bir arkadaşının aracın alım işlemiyle ilgileneceğini belirterek galerici T.S. ile buluşmasını sağladığı öğrenildi.

Galerici T.S'nin de şüphelinin arkadaşı olduğunu söylediği K.E. ile bir araya geldikten sonra verilen hesaba aracın bedeli olarak 190 bin lirayı yatırmasının ardından iletişimin kesildiği tespit edildi.

Polis ekibi, T.S'nin para yatırdığı hesabın sahibi A.G'yi (41) gözaltına aldı, 190 bin liranın hesaptan çekildiğini belirledi.

Şüpheli A.G'nin hakkındaki suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Tragger, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da galericiyi otomobil satışı bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika


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