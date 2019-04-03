Son Dakika Haberleri: Satışa Hazır 41 Paket Bonzai ile Yakaladılar

Satışa Hazır 41 Paket Bonzai ile Yakaladılar

1 saat önce

Samsun'da gözaltına alınan 3 şahısla birlikte satışa hazır 41 paket bonzai ele geçirildi.

Satışa Hazır 41 Paket Bonzai ile Yakaladılar, System.String[]
Samsun'da gözaltına alınan 3 şahısla birlikte satışa hazır 41 paket bonzai ele geçirildi. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.T., E.T. ve O.K.'yi yaptıkları takip sonucu gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 41 paket halinde 23,19 gram bonzai ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:01 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



19 Mayıs Belediye Başkanı'ndan Skandal Sözler: Bundan Sonra Oyu Veren Hizmeti Önce Alacak Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor Muharrem İnce, CHP'li Adayın "Usulsüzlük Yapıldı" Dediği İlçeye Gitti Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:49:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Satışa Hazır 41 Paket Bonzai ile Yakaladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]