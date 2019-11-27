Son Dakika Haberleri: Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılar - Son Dakika

Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılar

6 saat önce

Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılarSAMSUN - Samsun'da 2 kişi evlerinde satışa hazır 5 kilo 650 gram esrar maddesi ile yakalandılar.

Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılar

SAMSUN - Samsun'da 2 kişi evlerinde satışa hazır 5 kilo 650 gram esrar maddesi ile yakalandılar.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Narkotik Şube Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen M.Ç. ve S.T.'nin evlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 paket halinde toplam 5 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.Ç. ve S.T., bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesine sevk edildiler.

Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılar

Narkotik, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 27 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:12:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]