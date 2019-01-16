Son Dakika Haberleri: Satışa Hazır Bonzai ile Yakalanan Zanlı Adliyede

Satışa Hazır Bonzai ile Yakalanan Zanlı Adliyede

2 saat önce

Samsun'da satışa hazır paketler halinde bonzai ile yakalanan 1 şahıs, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Satışa Hazır Bonzai ile Yakalanan Zanlı Adliyede, System.String[]
Samsun'da satışa hazır paketler halinde bonzai ile yakalanan 1 şahıs, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçe Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ara sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen S.C.Ö. ile ilgili takip çalışması yaptı. S.C.Ö., evinin bulunduğu sokakta görülerek üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde 9 paket toplam 5,08 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan S.C.Ö.'nün evinde yapılan aramada 0,54 gram bonzai ve 1,54 gram esrar elde edildi. Soruşturmanın devamında yapılan çalışmalarda şüpheli şahıstan uyuşturucu madde alışverişi yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı ve şahıslar hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.C.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

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