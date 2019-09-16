Son Dakika Haberleri: Satışa hazır paketler halinde kokain ile yakalandı
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Satışa hazır paketler halinde kokain ile yakalandı

2 saat önce

Samsun'da bir kişinin evine baskın düzenleyen narkotik polisi satışa hazır paketler halinde kokain maddesi ve hassas terazi ele geçirdi.

Satışa hazır paketler halinde kokain ile yakalandı, System.String[]

Samsun'da bir kişinin evine baskın düzenleyen narkotik polisi satışa hazır paketler halinde kokain maddesi ve hassas terazi ele geçirdi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde sattığı bilgisi elde edilen Şahin I.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır 28 paket halinde 16,59 gram kokain madde ise 1 adet hassas cep terazisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Şahin I. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Narkotik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:51 Kaynak: İHA
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