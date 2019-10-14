Son Dakika Haberleri: Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı

Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı

1 saat önce

Samsun'da 2 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı.

Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı, System.String[]

Samsun'da 2 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatta olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen İ.Y. isimli şahıs ile fiziki temas kuran 2 kullanıcı şahıstan 14 kapsül sentetik ecza elde etti. Olayın devamında İ.Y.'nin ikametinde yapılan aramada, 69 paket halinde 145,43 gram esrar maddesi, 35 kapsül sentetik ecza, 10 adet 9 mm çapında ve 3 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.


Gözaltına alınan İ.Y. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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