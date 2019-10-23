Son Dakika Haberleri: Satışa hazır uyuşturucu ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Satışa hazır uyuşturucu ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı

Satışa hazır uyuşturucu ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı

17 dakika önce

Satışa hazır uyuşturucu ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandıSAMSUN - Samsun'da satışa hazır esrar maddesi ve hassas terazi ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Satışa hazır uyuşturucu ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da satışa hazır esrar maddesi ve hassas terazi ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi ilçesi Çelikalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.K.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 605 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Satışa hazır uyuşturucu ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
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