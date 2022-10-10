Satışı yapılan askıdaki çantaları böyle çaldılar - Son Dakika
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Satışı yapılan askıdaki çantaları böyle çaldılar

10.10.2022 12:13
Satışı yapılan askıdaki çantaları böyle çaldılar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir çanta dükkanının önündeki askıda bulunan çantalar, 3 şüpheli tarafından çalındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir çanta dükkanının önündeki askıda bulunan çantalar, 3 şüpheli tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adapazarı ilçesi Dar Sokak'ta çanta satıcılığı yapan kişi, sabah dükkanını açmaya geldiğinde çantalarının olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen satıcı, güvenlik kameralarını izleyince şaşkına döndü. Sabah saat 06.50 sıralarında kameraya yansıyan görüntüde, dükkan önünden geçen 3 kişinin bir süre çantaların yanında durduğu ve sonrasında yaklaşık 10 çantayı alıp uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekipleri, durumun haber verilmesi üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Satışı yapılan askıdaki çantaları böyle çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Satışı yapılan askıdaki çantaları böyle çaldılar - Son Dakika
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