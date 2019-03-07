Satışın Erkek İşi Olmadığı Ortaya Çıktı!

Etkinlikte WiS platformu tarafından düzenlenen anket sonuçları da açıklandı. Sonuçlara göre satış profesyonellerinin yüzde 83'ü satışın cinsiyet öncelikli bir iş olmadığını düşünüyor.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin satış profesyonelleri, Sales Network tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen TALKS etkinliğinde buluştu. 07 Mart 2019 Perşembe günü Uniq İstanbul'da düzenlenen etkinlikte şirketlerin satış bölümlerinde kadın ve erkek dengesini sağlamak amacıyla kurulan Women in Sales (WiS) platformunun lansmanı yapıldı. Türkiye'de bir ilke imza atılarak, Sales Network Kurucusu Ergün Güler ve Pegasus Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk'ün eş başkanlığında kurulan WiS platformu satış bölümlerinde kadın-erkek dengesini sağlamak amacıyla hizmet verecek.

Satış cinsiyet öncelikli bir iş değil!

Etkinlikte WiS platformu tarafından satış profesyonelleri arasında yapılan denge anketinin sonuçları da açıklandı. 362 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre; Türkiye'deki şirketlerde çalışan satış profesyonellerinin yüzde 32'sini kadınlar oluşturuyor. Satış bölümlerinde çalışanların yüzde 83'ü satışın cinsiyet öncelikli bir iş olmadığına inanıyor.

Ankete katılanların yüzde 70 ücret konusunda kadın-erkek ayrımı olmadığını söylerken, kadın satış profesyonellerinden yüzde 40'ı da kariyer yolculuklarında üst kademelere ilerlerken kadın olmalarından dolayı dezavantajlı bir durum yaşamadıklarını belirtiyor.