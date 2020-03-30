"Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız" - Son Dakika
Son Dakika Otomobil 'Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız' - Son Dakika

"Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız"

24 dakika önce

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Murat Şahsuvaroğlu, koronavirüsün sektöre etkilerini değerlendirdi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Murat Şahsuvaroğlu, koronavirüsün sektöre etkilerini değerlendirdi.



Şahsuvaroğlu, otomotiv sektöründe 2020 yılı başından bu yana talebin arzdan fazla olduğu bir dönem yaşandığını ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle nisan ayının en büyük durgunluğunun yaşanacağı ay olmasını beklediklerini söyledi.


Murat Şahsuvaroğlu, yılın ilk 3 ayındaki satışların önceden yapıldığını belirterek "Mart ayı dahil eski satışların teslimatları halen devam ediyor. Ancak Mart ayının 3. haftasından itibaren satışlar neredeyse durma noktasına geldi, servis hizmetleri de önemli ölçüde zayıflamış durumda. Servis girişlerindeki daralma mart ayının 3. haftasında yüzde 50-60'lara ulaştı. Muhtemelen Nisan ayında en büyük durgunluğu yaşamış olacağız, satışlar ve bağlantılar büyük ölçüde duracaktır" dedi.


Markaların gerek satış gerekse diğer hedefleri gözden geçirmesi gerektiğini de söyleyen Şahsuvaroğlu "Dünyada ve Türkiye'de bazı otomotiv markaları üretimlerini 2-3 hafta süre ile durdurma kararı aldı. Bu elbette ana sanayiye tedarik yapan diğer üreticileri de etkiledi. Çin'de yaşanan satış kaybının en az 3 milyon adet olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Çin hem markaların üretim bantlarına parça üreten hem de dünyaya yedek parça tedariği yapan bir ülke olarak genel üretime de önemli sıkıntılar yaratmış oldu. 3 haftalık ara demek son derece önemli bir üretim adedinin kaybı olacak demektir. Aynı şekilde satışlar da düştüğünden dolayı mevcut stokların eritilmesi için farklı yöntemler devreye alınacaktır" diye konuştu. Şahsuvaroğlu şunları söyledi; "Geçen hafta Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomiyi Koruma Kalkanı Paketi ve dün Kamu Bankaları tarafından açıklanan destekler iş dünyasının şu aşamada bekledikleri destekleri içeriyor. Ancak bu sürecin bilinmezliği göz önünde bulundurularak desteklerin devam ettirilmesi veya yeni önlemlerin alınması gerekebilir. En önemli konular ele alınmış durumda. İşçi çıkartılmaması için verilen destekleri önemli buluyorum. İşletmelerin personel giderlerini ödeyebilecekleri imkanların yaratılması iş sahipleri için en kritik konulardan biri. Yine oluşacak vergilerin bir kısmının 6 ay ötelenmesi ve kredilerde yaşanacak sorunlar için alınan önlemler iş dünyasının beklentilerini karşılayacak düzeydedir. Bu destekler olmasaydı 2 ay sonra birçok meslektaşım şirketlerini kapatma noktasına gelirdi. Bu sürecin hem reel sektör hem de kamu ve hükümet tarafından hassasiyetle takip edilmesi, karşılıklı işbirliği ve tüm tarafların elini taşın altına koyması ile atlatılabilecektir."


"Teşvik beklentimiz yok"


2019 yılının son çeyreğinde kamu bankaları tarafından başlatılan ve özel bankaların da katıldığı yüzde 0,49 faiz oranlı taşıt kredileri desteğinin tüm sektöre bir ivme kazandırdığını ve desteğin sürdüğünü dile getiren OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu "Bu destek devam ediyor. Satışlara doğrudan katkı sağlayan bu uygulama bir nevi teşvik olarak da adlandırılabilir. Sektörümüzü temsilen yaptığımız görüşmelerde bu desteğin devam etmesini istemiş ve kendilerinden de bu konuda onay almıştık. Şu aşamada vergisel bir teşvik beklentimiz yok" şeklinde konuştu.


"Bayiler ayakta kalmaya gayret ediyorlar"


Şahsuvaroğlu, 2018 Ağustos ayında yaşanan kur atakları sonrası hükümetin otomotiv sektörüne yönelik birçok desteği hayata geçirdiğini de hatırlatarak şöyle konuştu; "Gerek ÖTV ve KDV indirimleri, gerekse Hurda Araç Teşvikleri hayata geçirilmişti. Ancak özellikle 2019 Temmuz ayından sonra Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimleri kararları ve taşıt kredileri faizlerinde yaşanan düşüşler ekonomi çarklarını yeniden hızlandırmış ve işlemeye başlatmıştır. Ancak 2018 Ağustos ayından bu yana yaşanan sürece baktığımızda Otomotiv Yetkili Satıcıları önemli ölçüde sermaye kayıpları yaşadılar. Meslektaşlarımın Bankacılık sistemi üzerinde özellikle ticari kredilerinde yaşadıkları sorunlar, kredi limitlerinin dondurulması veya iptal edilmesi, teminatlarda yaşanan sorunlar ciddi manada iş yapma imkanlarımızı sınırlandırmıştı. Ancak şunu söylemeden geçmek istemiyorum tüm reel sektör işverenleri olarak kamu bankalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu zor dönemde aldıkları tedbirler ve sektörlerin yanında olarak yaptıkları uygulamalar ile bizlere ne kadar önemli bir görevleri olduklarını gösterdi. Bayilerimiz şu aşamada hala tüm birikimlerini işlerine yatırarak ayakta kalmaya gayret ediyorlar. Yeni destek paketleri de bizi bir süre daha ayakta tutmaya yardımcı olacaktır."


"Pazar Tahmini Yapmak Çok Zor"


OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2020 yılının başında sektörün yıllık satış beklentisinin 600-650 bin adetler seviyelerinde olduğunu da sözlerine ekleyerek "Bir ay öncesine kadar 700 bin adedi dahi görme ihtimali olduğunu paylaşıyorduk. Ancak içinden geçtiğimiz sürecin bilinmezliği şu aşamada yeni bir tahmin yapmamızı engelliyor. 2-3 ay hiç iş yapamayabilir ama süreç bittikten sonra yoğun bir iş potansiyeline de geçebiliriz. Bir tahmin yapmak pek mümkün değil. Tüm meslektaşlarıma elbirliği ile bu zor süreci de atlatacağımıza inandığımı belirtmek istiyorum. İşlerimize, personelimize ve müşterilerimize sahip çıkalım" dedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:32 

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi         
16:49
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek         
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil         
16:38
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi         
16:33
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi         
16:29
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı         
16:28
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz         
16:22
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
16:05
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti         
15:51
Böyle karantina görülmedi! Tayland Kralı 20 kadınla birlikte otel kapattı Böyle karantina görülmedi! Tayland Kralı 20 kadınla birlikte otel kapattı         
15:47
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı         
15:36
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak         
15:26
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi         
15:21
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı         
15:15
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti         
15:10
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi         
15:06
Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti         
15:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 18:56:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]