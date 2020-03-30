"Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Murat Şahsuvaroğlu, koronavirüsün sektöre etkilerini değerlendirdi.







Şahsuvaroğlu, otomotiv sektöründe 2020 yılı başından bu yana talebin arzdan fazla olduğu bir dönem yaşandığını ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle nisan ayının en büyük durgunluğunun yaşanacağı ay olmasını beklediklerini söyledi.



Murat Şahsuvaroğlu, yılın ilk 3 ayındaki satışların önceden yapıldığını belirterek "Mart ayı dahil eski satışların teslimatları halen devam ediyor. Ancak Mart ayının 3. haftasından itibaren satışlar neredeyse durma noktasına geldi, servis hizmetleri de önemli ölçüde zayıflamış durumda. Servis girişlerindeki daralma mart ayının 3. haftasında yüzde 50-60'lara ulaştı. Muhtemelen Nisan ayında en büyük durgunluğu yaşamış olacağız, satışlar ve bağlantılar büyük ölçüde duracaktır" dedi.



Markaların gerek satış gerekse diğer hedefleri gözden geçirmesi gerektiğini de söyleyen Şahsuvaroğlu "Dünyada ve Türkiye'de bazı otomotiv markaları üretimlerini 2-3 hafta süre ile durdurma kararı aldı. Bu elbette ana sanayiye tedarik yapan diğer üreticileri de etkiledi. Çin'de yaşanan satış kaybının en az 3 milyon adet olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Çin hem markaların üretim bantlarına parça üreten hem de dünyaya yedek parça tedariği yapan bir ülke olarak genel üretime de önemli sıkıntılar yaratmış oldu. 3 haftalık ara demek son derece önemli bir üretim adedinin kaybı olacak demektir. Aynı şekilde satışlar da düştüğünden dolayı mevcut stokların eritilmesi için farklı yöntemler devreye alınacaktır" diye konuştu. Şahsuvaroğlu şunları söyledi; "Geçen hafta Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomiyi Koruma Kalkanı Paketi ve dün Kamu Bankaları tarafından açıklanan destekler iş dünyasının şu aşamada bekledikleri destekleri içeriyor. Ancak bu sürecin bilinmezliği göz önünde bulundurularak desteklerin devam ettirilmesi veya yeni önlemlerin alınması gerekebilir. En önemli konular ele alınmış durumda. İşçi çıkartılmaması için verilen destekleri önemli buluyorum. İşletmelerin personel giderlerini ödeyebilecekleri imkanların yaratılması iş sahipleri için en kritik konulardan biri. Yine oluşacak vergilerin bir kısmının 6 ay ötelenmesi ve kredilerde yaşanacak sorunlar için alınan önlemler iş dünyasının beklentilerini karşılayacak düzeydedir. Bu destekler olmasaydı 2 ay sonra birçok meslektaşım şirketlerini kapatma noktasına gelirdi. Bu sürecin hem reel sektör hem de kamu ve hükümet tarafından hassasiyetle takip edilmesi, karşılıklı işbirliği ve tüm tarafların elini taşın altına koyması ile atlatılabilecektir."



"Teşvik beklentimiz yok"



2019 yılının son çeyreğinde kamu bankaları tarafından başlatılan ve özel bankaların da katıldığı yüzde 0,49 faiz oranlı taşıt kredileri desteğinin tüm sektöre bir ivme kazandırdığını ve desteğin sürdüğünü dile getiren OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu "Bu destek devam ediyor. Satışlara doğrudan katkı sağlayan bu uygulama bir nevi teşvik olarak da adlandırılabilir. Sektörümüzü temsilen yaptığımız görüşmelerde bu desteğin devam etmesini istemiş ve kendilerinden de bu konuda onay almıştık. Şu aşamada vergisel bir teşvik beklentimiz yok" şeklinde konuştu.



"Bayiler ayakta kalmaya gayret ediyorlar"



Şahsuvaroğlu, 2018 Ağustos ayında yaşanan kur atakları sonrası hükümetin otomotiv sektörüne yönelik birçok desteği hayata geçirdiğini de hatırlatarak şöyle konuştu; "Gerek ÖTV ve KDV indirimleri, gerekse Hurda Araç Teşvikleri hayata geçirilmişti. Ancak özellikle 2019 Temmuz ayından sonra Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimleri kararları ve taşıt kredileri faizlerinde yaşanan düşüşler ekonomi çarklarını yeniden hızlandırmış ve işlemeye başlatmıştır. Ancak 2018 Ağustos ayından bu yana yaşanan sürece baktığımızda Otomotiv Yetkili Satıcıları önemli ölçüde sermaye kayıpları yaşadılar. Meslektaşlarımın Bankacılık sistemi üzerinde özellikle ticari kredilerinde yaşadıkları sorunlar, kredi limitlerinin dondurulması veya iptal edilmesi, teminatlarda yaşanan sorunlar ciddi manada iş yapma imkanlarımızı sınırlandırmıştı. Ancak şunu söylemeden geçmek istemiyorum tüm reel sektör işverenleri olarak kamu bankalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu zor dönemde aldıkları tedbirler ve sektörlerin yanında olarak yaptıkları uygulamalar ile bizlere ne kadar önemli bir görevleri olduklarını gösterdi. Bayilerimiz şu aşamada hala tüm birikimlerini işlerine yatırarak ayakta kalmaya gayret ediyorlar. Yeni destek paketleri de bizi bir süre daha ayakta tutmaya yardımcı olacaktır."



"Pazar Tahmini Yapmak Çok Zor"



OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2020 yılının başında sektörün yıllık satış beklentisinin 600-650 bin adetler seviyelerinde olduğunu da sözlerine ekleyerek "Bir ay öncesine kadar 700 bin adedi dahi görme ihtimali olduğunu paylaşıyorduk. Ancak içinden geçtiğimiz sürecin bilinmezliği şu aşamada yeni bir tahmin yapmamızı engelliyor. 2-3 ay hiç iş yapamayabilir ama süreç bittikten sonra yoğun bir iş potansiyeline de geçebiliriz. Bir tahmin yapmak pek mümkün değil. Tüm meslektaşlarıma elbirliği ile bu zor süreci de atlatacağımıza inandığımı belirtmek istiyorum. İşlerimize, personelimize ve müşterilerimize sahip çıkalım" dedi.



