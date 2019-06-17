Son Dakika Haberleri: Satışları yüzde 40 düşen Huawei'den üretimde 30 milyar dolarlık kesinti
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Satışları yüzde 40 düşen Huawei'den üretimde 30 milyar dolarlık kesinti

34 dakika önce

Huawei'nin satışları yüzde 40 düştü. Çinli teknoloji devi şirket 2019 yılı üretiminde 30 milyar dolarlık kesintiye gideceklerini açıkladı.

Satışları yüzde 40 düşen Huawei'den üretimde 30 milyar dolarlık kesinti, System.String[]
Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei 2019 yılında üretimde 30 milyar dolarlık kesintiye gideceklerini açıkladı. Zhengfei bunun sebebini son dönemde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanangelişmelerin şirkete verdiği zarar nedeniyle önümüzdeki iki yıl boyunca 30 milyar dolar daha az gelir beklentisi olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın teknoloji dev firmayı hedef almasından bu yana Huawei'nin satışlarında yüzde 40'lık düşüş kaydedildiği öğrenildi. ABD tarafından 'güvenli olmayan şirket' şeklinde kara listeye alınan Huawei, son olarak Google'ın da işbirliği ve işletim sistemlerinde güncelleme yapmayacağını açıklamasıyla ciddi zarara uğradı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:23 
amerika birleşik devletleri, huawei
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