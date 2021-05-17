Satışların %75'i bitmiş konut stoklarından

Endekse göre nisanayında fiyatlar, bir önceki aya göre %0.19, geçen yılın aynı dönemine göre ise %6.03 oranında arttı. Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde peşinat kullanım oranının %50.36'ya gerilediği nisan ayında, markalı konut satışlarının %75.07'si bitmiş, %24.93'ü bitmemiş konut stoklarından gerçekleşti.

Kamuoyunda 'markalı projeler' olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' sonuçlarına göre; nisan ayında, bir önceki aya göre %0.19, geçen yılın aynı dönemine göre %6.03 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %105.80 oranında nominal artış gerçekleşti.

1+1'de azalış, 2+1, 3+1 ve 4+1'de artış

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, nisan ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.16 oranında nominal azalış, 2+1 konut tipinde %0.35, 3+1 konut tipinde %0.20 ve 4+1 konut tipinde %0.24 oranında nominal artış yaşandı.

Yabancıya satış oranı: %6.24

Nisan ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %6.24'lük (son 6 aylık ortalama %7.26) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların %35.71'lik tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

Peşinat kullanım oranı bir önceki aya göre geriledi

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; nisan ayında peşinat kullanım oranı %50.36, banka kredisi kullanım oranı %17.28 ve senet kullanım oranı %32.36 olarak gerçekleşti. Mart ayında peşinat kullanım oranı %61.56, banka kredisi kullanım oranı %14.01 ve senet kullanım oranı %24.43 olarak gerçekleşmişti.

Stok erime hızı: %5.20

Nisan ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında %5.20 oranında erime gözlendi. Mart ayında stok erime hızı %5.71 oranında gerçekleşmişti.

Satışların 75.07'si bitmiş konut stoklarından

Nisan ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %75.07'si bitmiş konut stoklarından, %24.93'ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Mart ayında markalı konut satışlarının %56.87'si bitmiş, %43.13'ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.