Son Dakika Haberleri: ‘Satışların yarısı promosyon’

‘Satışların yarısı promosyon’

39 dakika önce

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, eskiden satışların yüzde 3'üne denk gelen promosyonlu ürün satın alımlarının arttığını kayderek, toplam satışların yarısının promosyonlu ürünlerden geldiğini açıkladı.

‘Satışların yarısı promosyon’, System.String[]
CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, eskiden satışların yüzde 3'üne denk gelen promosyonlu ürün satın alımlarının arttığını kayderek, toplam satışların yarısının promosyonlu ürünlerden geldiğini açıkladı... Selenay Yağcı'nın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:08 
Ekonomi
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