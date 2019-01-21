Son Dakika Haberleri: Satıyorum, Satıyorum, Sattım!... ????

Satıyorum, Satıyorum, Sattım!... ????

1 saat önce

Sizler için Dolap hesabıma satışa koyduğum birbirinden güzel çanta, ayakkabı, aksesuar ürünlerini tek tek gösterdim. Benim Dolabım: https: //mevy.co/2W9iRuF Umarım keyifle izlersiniz.

Sizler için Dolap hesabıma satışa koyduğum birbirinden güzel çanta, ayakkabı, aksesuar ürünlerini tek tek gösterdim. Benim Dolabım: https://mevy.co/2W9iRuF Umarım keyifle izlersiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:39 Kaynak: Youtube

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