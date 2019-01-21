Satıyorum, Satıyorum, Sattım!... ????
1 saat önce
Sizler için Dolap hesabıma satışa koyduğum birbirinden güzel çanta, ayakkabı, aksesuar ürünlerini tek tek gösterdim. Benim Dolabım: https: //mevy.co/2W9iRuF Umarım keyifle izlersiniz.
Sizler için Dolap hesabıma satışa koyduğum birbirinden güzel çanta, ayakkabı, aksesuar ürünlerini tek tek gösterdim. Benim Dolabım: https://mevy.co/2W9iRuF
Umarım keyifle izlersiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:39 Kaynak: Youtube
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