Son Dakika Haberleri: Satıyorum, Satıyorum, Sattım, 50 TL': İstanbul Balat'ta Her Bütçeye Uygun Müzayede

Satıyorum, Satıyorum, Sattım, 50 TL': İstanbul Balat'ta Her Bütçeye Uygun Müzayede

37 dakika önce

İkinci el eşyalar, kullanılmış mobilyalar, oyuncaklar, İstanbul Balat'ta açık artırma yöntemiyle son derece makul fiyatlara alıcı buluyor.

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İkinci el eşyalar, kullanılmış mobilyalar, oyuncaklar, İstanbul Balat'ta açık artırma yöntemiyle son derece makul fiyatlara alıcı buluyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:13 

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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