Satmak için Eskişehir'e uyuşturucu madde getiren 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'e satmak için uyuşturucu madde getireceği öğrenilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bursa'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi satmak için Eskişehir'e getireceği öğrenilen 3 şahsın yakalanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince takip başlatıldı. Şüpheli şahısların bir araç ile Eskişehir merkezine geldiklerinin tespit edilmesi üzerine KOM Şube ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerince harekete geçildi. Şüpheli araç Bursa-Eskişehir karayolu üzerinde durduruldu ve içerisinde bulunan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, alüminyum folyolara sarılı vaziyette toplam 47 gram metamfetamin ve 5 adet bong olarak adlandırılan uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 1'i tutuklanarak Eskişehir H tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Diğer iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR