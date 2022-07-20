Satmak için getirdiği tarihi eserlerle jandarmaya yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Satmak için getirdiği tarihi eserlerle jandarmaya yakalandı

20.07.2022 10:51
Satmak için getirdiği tarihi eserlerle jandarmaya yakalandı

Aksaray'da kaçak kazılardan elde ettiği tarihi eser objeleri satmak için kent merkezine getiren bir kişi, jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Aksaray'da kaçak kazılardan elde ettiği tarihi eser objeleri satmak için kent merkezine getiren bir kişi, jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın kaçak kazıdan tarihi eser objeler elde ettiği ve bunları satmak için kent merkezine getireceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde kimliğini belirledikleri Sebahattin K. (58) isimli şüpheliyi takibe aldı. Şahsı teknik ve fiziksel olarak takip eden jandarma ekipleri, şahsın tarihi eserlerle birlikte kent merkezine gelmesi üzerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Sebahattin K.'nin üzerinde yapılan aramada 19 adet tarihi eser obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

YORUMLAR
500
Jandarmadan yük araçlarına yönelik denetim Jandarmadan yük araçlarına yönelik denetim Müstakil evin bahçesinde kenevir ele geçirildi Müstakil evin bahçesinde kenevir ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Satmak için getirdiği tarihi eserlerle jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
11:02 Acun Ilıcalı'dan eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartıştığı iddialarına açıklama: Gayet güzel sohbet ediyorduk, onun mutlu olmasını isterim
11:01 Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı
10:58 Elazığ'da etçil dev çekirge paniği! Ev sahibini korkuttu
10:57 Kaset iddiaları sonrası açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca: Bende bir sır var, birilerinin bana işi düşecek
10:50 Tahran'da Hakan Fidan'ın Fahrettin Altun'un telefonuna bakışı sosyal medyayı salladı
10:38 Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti tek celsede boşandı
10:25 ABD'li fenomen annenin oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafet tepki topladı!
10:20 Erdoğan rövanşı fena aldı! Moskova'da dakikalarca beklediği Putin'i resmen şekilden şekle soktu
10:13 Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 11:10:16. #1.13#
SON DAKİKA: Satmak için getirdiği tarihi eserlerle jandarmaya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement