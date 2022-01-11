Üye Girişi
Satmak istediği 500 bin liralık altını çalındı - Son Dakika

Satmak istediği 500 bin liralık altını çalındı

11.01.2022 23:48

Sultangazi'de bir vatandaşın satmak için kuyumcuya götürdüğü 500 bin liralık altını çalındı.

Sultangazi'de bir vatandaşın satmak için kuyumcuya götürdüğü 500 bin liralık altını çalındı.

Alınan bilgiye göre, Sultançiftliği Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya altın satmak için giden toptancı Ümit Salihoğlu, içinde altın olan çantasını sehpaya koyup kuyumcuyla konuşmaya başladı.

Bu sırada, Salihoğlu'nu takip ettiği düşünülen zanlı içeridekilerin dikkatsizliğinden faydalanarak çantayı aldı.

Çantanın yerinde olmadığını fark eden Salihoğlu, güvenlik kameralarını izleyince soyulduğunu anladı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Satmak istediği 500 bin liralık altını çalındı
Satmak istediği 500 bin liralık altını çalındı
Satmak istediği 500 bin liralık altını çalındı

YORUMLAR
500

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Satmak istediği 500 bin liralık altını çalındı - Son Dakika


Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı         
23:58
Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı         
22:40
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
23:57 Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı
23:56 Ermenistan'ın Kazakistan'a gönderdiği asker sosyal medyada gündem konusu oldu
23:44 Galatasaray'ın yeni hocası, bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek
23:31 Türk kadınlarına hakaret eden yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi
23:23 İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı
23:17 Fatih Terim'in ayrılığından sonra Burak Yılmaz'dan ilginç paylaşım
22:50 Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı 3 ayrı suçtan tutuklandı
22:40 Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı
22:11 TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor
22:10 Fenerbahçe'nin hoca adayı basket maçına geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 00:08:13. #1.12#
SON DAKİKA: Satmak istediği 500 bin liralık altını çalındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement